Самые эрудированные школьники Кирова отправились на финал IV Интеллектуальной олимпиады ПФО.

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В Йошкар-Оле состоялось открытие финала Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников.

В столицу Марий Эл приехали 168 самых эрудированных школьников 8-11 классов из всех регионов Приволжья.

В сборные команды вошли победители муниципальных и региональных отборочных соревнований. Кировскую область на интеллектуальных состязаниях представляют 11 школьников из школ и лицеев Кирова.

Участники Олимпиады примут участие в соревнованиях по четырем видам программы: «Робототехника», «Программирование», «Решение изобретательских задач» и «Что? Где? Когда?».

На торжественной церемонии открытия участников Интеллектуальной олимпиады ПФО от имени полномочного представителя Президента России Игоря Комарова приветствовал заместитель полпреда Олег Машковцев: «Здесь собрались наиболее перспективные и одаренные старшеклассники из всех регионов округа, будущее нашей науки и производства. Надеюсь, что общение со сверстниками, которые занимаются близким вам делом, поможет вам добиться новых высот в жизни. Возможно, дни, проведенные в Йошкар-Оле, станут началом многолетнего сотрудничества и дружбы. Уверен, что для вас соревнования и конкурсы олимпиады откроют дорогу в большой мир высоких технологий и научного поиска».

Напомним, что окружной общественный проект Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа реализуется по инициативе участников Молодёжного форума «iВолга» при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.