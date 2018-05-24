Последний звонок в школе № 11 города Кирова

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Накануне в общеобразовательных учреждениях города для учеников 9-х и 11-х классов прозвучали последние звонки.Этот выпуск - особенный, школе №11 всего два года. Новые учебные классы, педагогический коллектив, но это не помешало абсолютно всем выпускникам быть допущенными к сдаче единого государственного экзамена. Катя Широкова кроме основных предметов будет сдавать историю и обществознание, она выбрала совсем не свойственную для девушки профессию криминалиста.Девочки в бантиках и традиционных белых фартуках, мальчики в костюмах и галстуках - каждый тщательно готовился к этому дню, ведь последний звонок - только раз в жизни. Сегодня все они радовались, плакали, смеялись, обнимались; добрые слова лились рекой. А напутственное слово классного руководителя растрогало не одного выпускника.Самые волнительные моменты — сдача ЕГЭ и поступление в ВУЗы — еще только впереди, поэтому совсем не время расслабляться. Через четыре дня уже состоится первый экзамен - школьники будут сдавать литературу и географию. Поздравили выпускников и их маленькие последователи - первоклашки прочитали стихи и спели песню.Добавим, что в Кирове завершили учёбу более 4.5 тысяч девятиклассников и двух тысяч одиннадцатиклассников.