Последний звонок в школе № 11 города Кирова
Этот выпуск - особенный, школе №11 всего два года. Новые учебные классы, педагогический коллектив, но это не помешало абсолютно всем выпускникам быть допущенными к сдаче единого государственного экзамена. Катя Широкова кроме основных предметов будет сдавать историю и обществознание, она выбрала совсем не свойственную для девушки профессию криминалиста.
ЕКАТЕРИНА ШИРОКОВА, ВЫПУСКНИЦА ШКОЛЫ №11:
«Сегодня очень волнительно и немножко грустно, потому что уходим из школы, я здесь проучилась, ну, считается, 2 года - как школа открылась; а также радость, потому что открываются новые возможности по жизни, новые впечатления, новые знакомства».
Девочки в бантиках и традиционных белых фартуках, мальчики в костюмах и галстуках - каждый тщательно готовился к этому дню, ведь последний звонок - только раз в жизни. Сегодня все они радовались, плакали, смеялись, обнимались; добрые слова лились рекой. А напутственное слово классного руководителя растрогало не одного выпускника.
- Кажется, что вы совсем недавно пришли в первый класс, и у вас всё было впервые: первая учительница, первый звонок, первое выученное слово и стихотворение, первые радости и огорчения, и, конечно же, первая любовь.
Самые волнительные моменты — сдача ЕГЭ и поступление в ВУЗы — еще только впереди, поэтому совсем не время расслабляться. Через четыре дня уже состоится первый экзамен - школьники будут сдавать литературу и географию. Поздравили выпускников и их маленькие последователи - первоклашки прочитали стихи и спели песню.
- Нас, наверно, обманули, нам немного намекнули, будто вы как мы сейчас, все ходили в первый класс.
Добавим, что в Кирове завершили учёбу более 4.5 тысяч девятиклассников и двух тысяч одиннадцатиклассников.
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