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Новости / Образование

Выпускники школ сдали первый ЕГЭ

Сегодня, 15:25 | Просмотров: 73 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Сегодня выпускники школ сдавали первый ЕГЭ. Это был экзамен по выбору: географии или литературе. В Кировской области их выбрали более шести сотен одиннадцатиклассников.

Ответственный день для выпускников. В 14-й школе Кирова сдают географию. На этот предмет в областном центре заявились около 130-ти человек. Для школьников это первый ЕГЭ в жизни. Волнение никто не скрывает.

- Первый экзамен, первый опыт. Всегда волнительно.

Как показывает практика, на первый экзамен, далеко не все выпускники приходят за высокими баллами. Для некоторых, это всего лишь подготовка к более важных ЕГЭ.

- Посмотреть, как будет экзамен. Для меня это не важный предмет. Просто проверить свои знания.

Выпускники школ сдали первый ЕГЭНИКОЛАЙ ШАЛАГИНОВ, ДИРЕКТОР КОГАУ "ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ":
«Для того, что бы понять, как проходит экзамен, как пропускают на экзамен, что такое металлодетектор, а это для них точно впервые. Да, кто-то записывается на географию, пусть она не значимый, как предмет для поступления в вузы, но таким образом они узнают ЕГЭ изнутри».
 
 
Меры безопасности, как и всегда, повышены. Выпускники должны пройти проверку металлодетектором. С собой в класс они могут принести паспорт, ручку и непрограммируемый калькулятор, а так же бутылку воды.

Выпускники школ сдали первый ЕГЭЛЮДМИЛА БАКИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПУНКТА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА В ШКОЛЕ №14:
«Не допускаем шоколад, обертки не приветствуются. Водичка - пожалуйста. Водичка у нас есть так же на этаже. Если кто-то не принес воду, могут выйти на этаж и воспользоваться нашей водой».
 
 
Сегодня в Кирове сдают и литературу. Экзамен проходит в 56-й школе. На этот предмет в регионе заявились 404 человека, на географию почти 250.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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