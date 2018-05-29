Выпускники школ сдали первый ЕГЭ

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«Для того, что бы понять, как проходит экзамен, как пропускают на экзамен, что такое металлодетектор, а это для них точно впервые. Да, кто-то записывается на географию, пусть она не значимый, как предмет для поступления в вузы, но таким образом они узнают ЕГЭ изнутри».

«Не допускаем шоколад, обертки не приветствуются. Водичка - пожалуйста. Водичка у нас есть так же на этаже. Если кто-то не принес воду, могут выйти на этаж и воспользоваться нашей водой».

Сегодня выпускники школ сдавали первый ЕГЭ. Это был экзамен по выбору: географии или литературе. В Кировской области их выбрали более шести сотен одиннадцатиклассников.Ответственный день для выпускников. В 14-й школе Кирова сдают географию. На этот предмет в областном центре заявились около 130-ти человек. Для школьников это первый ЕГЭ в жизни. Волнение никто не скрывает.Как показывает практика, на первый экзамен, далеко не все выпускники приходят за высокими баллами. Для некоторых, это всего лишь подготовка к более важных ЕГЭ.Меры безопасности, как и всегда, повышены. Выпускники должны пройти проверку металлодетектором. С собой в класс они могут принести паспорт, ручку и непрограммируемый калькулятор, а так же бутылку воды.Сегодня в Кирове сдают и литературу. Экзамен проходит в 56-й школе. На этот предмет в регионе заявились 404 человека, на географию почти 250.