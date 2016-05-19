Выпускники сдали первый обязательный ЕГЭ по математике

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Сегодня кировские выпускники сдавали первый обязательный и один из самых сложных ЕГЭ - экзамен по математике.Волнение объяснимо. Сегодня первый из обязательных ЕГЭ — математика. В пунктах проведения экзамена - строгий порядок. В такой день организация может быть только по высшему разряду, чтобы выпускников ничего не отвлекало от заданий.Сегодня недостаточно обладать знаниями по предмету - важно не нарушить правила сдачи экзаменаМобильный телефон под строгим запретом - об этом знает каждый сдающий ЕГЭ. За годы проведения экзамена выросло новое поколение выпускников, которые рассчитывают только на свои силы. На решение базового уровня выделяется три часа, у тех, кто выбрал профильный - чуть больше - 4. Школьники шутят - все будет быстро и "безболезненно". Экзамен - это все-таки и праздник.А еще делятся секретами, как справиться с волнением и успешно написать итоговый тест.В классах работают видеокамеры. После экзамена наблюдатели могут пересмотреть запись и заметить нарушения. Ситуационный центр с наблюдателями-студентами на базе опорного университета работает уже 4 года.В день экзамена онлайн-наблюдатели работают в две смены. Через 3 часа ЕГЭ закончится - и можно будет выдохнуть, но ненадолго. 31 мая предстоит очередное испытание — экзамены по истории и химии, а 3 июня выпускники сдадут второй обязательный экзамен — по русскому языку.