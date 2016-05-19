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Новости / Образование

Выпускники сдали первый обязательный ЕГЭ по математике

Вчера, 17:47 | Просмотров: 181 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Сегодня кировские выпускники сдавали первый обязательный и один из самых сложных ЕГЭ - экзамен по математике.

Волнение объяснимо. Сегодня первый из обязательных ЕГЭ — математика. В пунктах проведения экзамена - строгий порядок. В такой день организация может быть только по высшему разряду, чтобы выпускников ничего не отвлекало от заданий.

Выпускники сдали первый обязательный ЕГЭ по математикеЕКАТЕРИНА ЧЕМЕРЫС, ЧЛЕН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ:
«Сегодня мы получили уже экзаменационные материалы - все они в штабе ППЭ находятся. Все организаторы прошли обучение у руководителя ППЭ, находятся в кабинетах настенные часы, все ПАКи работают».

Сегодня недостаточно обладать знаниями по предмету - важно не нарушить правила сдачи экзамена

Выпускники сдали первый обязательный ЕГЭ по математикеКАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«С собой принести можно только паспорт, ручку и бутылку воды. Телефон пронести не получится - себе дороже. Перед каждым пунктом проведения экзамена стоят металлоискатели».

Мобильный телефон под строгим запретом - об этом знает каждый сдающий ЕГЭ. За годы проведения экзамена выросло новое поколение выпускников, которые рассчитывают только на свои силы. На решение базового уровня выделяется три часа, у тех, кто выбрал профильный - чуть больше - 4. Школьники шутят - все будет быстро и "безболезненно". Экзамен - это все-таки и праздник.

- Настроение хорошее, настрой замечательный, все будем писать на пятёрки!

А еще делятся секретами, как справиться с волнением и успешно написать итоговый тест.

- Как справиться с волнением?
- Ну, я думаю, сейчас зайдем в аудиторию и там само все пройдет.
- В чем успех, чтобы хорошо сдать экзамен?
- Учиться все 11 лет.
- Много сервисов есть в интернете, я готовился в Интернете, к репетитору ходил. Главное упорство и старание.

В классах работают видеокамеры. После экзамена наблюдатели могут пересмотреть запись и заметить нарушения. Ситуационный центр с наблюдателями-студентами на базе опорного университета работает уже 4 года.

Выпускники сдали первый обязательный ЕГЭ по математикеМИХАИЛ ПЕСТОВ, СТУДЕНТ ВЯТГУ, ОНЛАЙН-НАБЛЮДАТЕЛЬ:
«Моя работа заключается за наблюдением хода ЕГЭ, а точнее за выявлением нарушений при проведении».

Выпускники сдали первый обязательный ЕГЭ по математикеОЛЬГА СЕЛИВАНОВА, КУРАТОР СИТУАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ОНЛАЙН-НАБЛЮДЕНИЯ, КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК:
«Мы их готовим к выполнению этой деятельности, с ними проводили учебу, они прошли онлайн-обучение, тестирование на предмет знаний и сегодня они наблюдают за экзаменом».

В день экзамена онлайн-наблюдатели работают в две смены. Через 3 часа ЕГЭ закончится - и можно будет выдохнуть, но ненадолго. 31 мая предстоит очередное испытание — экзамены по истории и химии, а 3 июня выпускники сдадут второй обязательный экзамен — по русскому языку.


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