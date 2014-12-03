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Новости / Образование

Окончание учебного года отметили в Мурыгинском доме-интернате "Родник"

Вчера, 15:22 | Просмотров: 135 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Мурыгинском доме-интернате "Родник" отметили окончание учебного года. Праздник для ребят и учителей организовали сами воспитанники.

43 ученика целый год постигали сложную учебную программу, как и все писали контрольные и решали задачи. Для детей устроили грандиозный праздник, каждый класс со своей классной мамой выходил на сцену.
 
 
Все, кто этот учебный год закончили на отлично и хорошо получили похвальные благодарности и подарки. Каждая группа отделения психолого-педагогической помощи получила наборы игр для летнего отдыха. Танцевальная группа «Сюрприз» исполнила для зрителей несколько премьерных номеров.

Окончание учебного года отметили в Мурыгинском доме-интернате "Родник"РУСЛАН ЧИСТЯКОВ, ВОСПИТАННИК ДОМА-ИНТЕРНАТА "РОДНИК":
«Учителям хочу сказать спасибо, год прошёл хорошо, оценки хорошие. Всё в этом году получилось».
 
 
Праздник последнего звонка проходит в интернете ежегодно, в конце учебного года. Как такового "выпускного" здесь не бывает, просто происходит обозначение того, что закончился еще один учебный год. Дети отнеслись к подготовке праздника очень ответственно.

Окончание учебного года отметили в Мурыгинском доме-интернате "Родник"ЕВГЕНИЯ ЧЕГАЕВА, КУЛЬТОРГАНИЗАТОР МУРЫГИНСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА "РОДНИК":
«Наши ребята подготовили концерт. Они будут петь песни, читать стихи, петь песни на жестовом языке для наших любимых учителей».
 
 
Добавим, что в интернате недавно открылась выставка фотопроекта "Человеку нужен человек". С помощью фотографий запечатлены моменты заботы, доброты, радости от общения. Фотографии были сделаны волонтёрами общественной организации "Дорогою добра".

Окончание учебного года отметили в Мурыгинском доме-интернате "Родник"АЛЕКСЕЙ РЫЧКОВ, ДИРЕКТОР ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА "РОДНИК":
«Выставка призвана показать, как человеку важна поддержка, как много дают волонтеры нашим деткам».
 
 
Добавим, что сотрудничество с волонтерами из организации "Дорогою Добра" идет в интернате давно. Дети очень любят, когда к ним в гости приходят друзья из этой общественной организации - с ними можно поиграть пообщаться, узнать много нового и интересного.


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