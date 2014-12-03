Окончание учебного года отметили в Мурыгинском доме-интернате "Родник"

В Мурыгинском доме-интернате "Родник" отметили окончание учебного года. Праздник для ребят и учителей организовали сами воспитанники.
43 ученика целый год постигали сложную учебную программу, как и все писали контрольные и решали задачи. Для детей устроили грандиозный праздник, каждый класс со своей классной мамой выходил на сцену.
Все, кто этот учебный год закончили на отлично и хорошо получили похвальные благодарности и подарки. Каждая группа отделения психолого-педагогической помощи получила наборы игр для летнего отдыха. Танцевальная группа «Сюрприз» исполнила для зрителей несколько премьерных номеров.
«Учителям хочу сказать спасибо, год прошёл хорошо, оценки хорошие. Всё в этом году получилось».
Праздник последнего звонка проходит в интернете ежегодно, в конце учебного года. Как такового "выпускного" здесь не бывает, просто происходит обозначение того, что закончился еще один учебный год. Дети отнеслись к подготовке праздника очень ответственно.
ЕВГЕНИЯ ЧЕГАЕВА, КУЛЬТОРГАНИЗАТОР МУРЫГИНСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА "РОДНИК":
«Наши ребята подготовили концерт. Они будут петь песни, читать стихи, петь песни на жестовом языке для наших любимых учителей».
Добавим, что в интернате недавно открылась выставка фотопроекта "Человеку нужен человек". С помощью фотографий запечатлены моменты заботы, доброты, радости от общения. Фотографии были сделаны волонтёрами общественной организации "Дорогою добра".
АЛЕКСЕЙ РЫЧКОВ, ДИРЕКТОР ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА "РОДНИК":
«Выставка призвана показать, как человеку важна поддержка, как много дают волонтеры нашим деткам».
Добавим, что сотрудничество с волонтерами из организации "Дорогою Добра" идет в интернате давно. Дети очень любят, когда к ним в гости приходят друзья из этой общественной организации - с ними можно поиграть пообщаться, узнать много нового и интересного.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.
16 +
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"