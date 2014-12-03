Окончание учебного года отметили в Мурыгинском доме-интернате "Родник"

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43 ученика целый год постигали сложную учебную программу, как и все писали контрольные и решали задачи. Для детей устроили грандиозный праздник, каждый класс со своей классной мамой выходил на сцену.

«Учителям хочу сказать спасибо, год прошёл хорошо, оценки хорошие. Всё в этом году получилось».

«Наши ребята подготовили концерт. Они будут петь песни, читать стихи, петь песни на жестовом языке для наших любимых учителей».

«Выставка призвана показать, как человеку важна поддержка, как много дают волонтеры нашим деткам».

В Мурыгинском доме-интернате "Родник" отметили окончание учебного года. Праздник для ребят и учителей организовали сами воспитанники.Все, кто этот учебный год закончили на отлично и хорошо получили похвальные благодарности и подарки. Каждая группа отделения психолого-педагогической помощи получила наборы игр для летнего отдыха. Танцевальная группа «Сюрприз» исполнила для зрителей несколько премьерных номеров.Праздник последнего звонка проходит в интернете ежегодно, в конце учебного года. Как такового "выпускного" здесь не бывает, просто происходит обозначение того, что закончился еще один учебный год. Дети отнеслись к подготовке праздника очень ответственно.Добавим, что в интернате недавно открылась выставка фотопроекта "Человеку нужен человек". С помощью фотографий запечатлены моменты заботы, доброты, радости от общения. Фотографии были сделаны волонтёрами общественной организации "Дорогою добра".Добавим, что сотрудничество с волонтерами из организации "Дорогою Добра" идет в интернате давно. Дети очень любят, когда к ним в гости приходят друзья из этой общественной организации - с ними можно поиграть пообщаться, узнать много нового и интересного.