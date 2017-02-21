Школа в Чистых Прудах к 1 сентября открыта не будет
Финансировать строительство новой школы планировалось поэтапно, в течение трех лет. В начале года появилась информация, что возможен перенос средств федерального бюджета с 20-го на 19-й год. И в управлении образования объявили о приеме заявлений от родителей. Приказы о зачислении подписывались вплоть до 27 мая. А 29-го выяснилось, что 1 сентября школу не откроют, потому что вопрос переноса средств пока не решен. Причем узнали родители об этом совершенно случайно.
ИРИНА БРЕЙЛЯН, МАМА ПЕРВОКЛАССНИКА:
«Друг другу все посылали сообщение с сайта школы, у кого нет соцсетей, мог и не знать, нам никто не позвонил, не оповестил».
СВЕТЛАНА ПОПОВА, МАМА ПЕРВОКЛАССНИКА:
«Многие даже не знают, уехали отдыхать, их ждет сюрприз, что 1 сентября их ребенок не пойдет в новую школу, как обещано, как зачислили детей по приказу».
Родители возмущены и растеряны. Когда они знали, что школу введут только в конце года, у всех были варианты, где учиться их детям. Сейчас их по-сути не осталось.
ЕКАТЕРИНА ИСУПОВА, МАМА ПЕРВОКЛАССНИКА:
«У нас есть постоянная прописка в городе, нас взяли в одну школу, мы, чтобы ни там, ни там не висеть, мы хотя бы определились, но у большинства прописка чистопрудненская, что теперь им делать?».
АНАСТАСИЯ САДОВИНА, МАМА ПЕРВОКЛАССНИКА:
«Очень обидно, что нас обнадежили, не дали вариантов уйти в другие школы, у некоторых были такие возможности, у нас вообще школа под носом - дорогу перейти, я очень жду эту школу».
В таком же положении не только первоклассники, но и ребята постарше.
ЕКАТЕРИНА МАКАРОВА, МАМА ПЯТИКЛАССНИКА:
«Нам объявили, что мы должны купить учебники, уже в мае, нам сказали, что нужно выбрать специализированные предметы, и мы теперь думаем, на полгода нам покупать, или что, нужно даже выбрать иностранный язык второй».
В городском управлении образования уверяют, что ни один ученик без места не останется, устроят всех.
АЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Первые классы, которые набраны в 25-ю школу, предлагаем два варианта - обучение до открытия в школе № 39, там мы создаем сейчас дополнительные аудитории, либо по желанию родителей, в других школах города Кирова».
Вся проблема в том, что в 39-й школе уже обучается 900 детей, принять еще 280 первоклассников она не сможет. А в других школах города, по словам родителей мест уже нет.
ЮЛИЯ ДУКА, МАМА ПЕРВОКЛАССНИКА:
«Звонишь в школу, мы из Чистых Прудов, да, знаем вашу ситуацию, но не можем принять, у нас по 6-8 классов первоклассников, по 30 человек в классе, нам просто некуда вас посадить, если будет приказ из департамента открыть дополнительные классы, мы откроем, но у нас нет преподавателей».
Пока ситуация ясна только с учащимися со 2 по 11 классы, они будут продолжать учиться в своих школах. Комплектование классов начнется, когда разрешится вопрос по срокам финансирования на завершение строительства 25 школы. Как скоро это будет, не может сказать никто. Тем более, что объект нужно не только сдать в эксплуатацию, но и оснастить оборудованием, и затем получить лицензию.
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