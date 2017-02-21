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Школа в Чистых Прудах к 1 сентября открыта не будет. Родителям первоклассников, уже зачисленным в новую школу, предложили обучение в ближайшей, 39-ой. Но всех учеников она принять не сможет. А в других - уже нет свободных мест.Финансировать строительство новой школы планировалось поэтапно, в течение трех лет. В начале года появилась информация, что возможен перенос средств федерального бюджета с 20-го на 19-й год. И в управлении образования объявили о приеме заявлений от родителей. Приказы о зачислении подписывались вплоть до 27 мая. А 29-го выяснилось, что 1 сентября школу не откроют, потому что вопрос переноса средств пока не решен. Причем узнали родители об этом совершенно случайно.Родители возмущены и растеряны. Когда они знали, что школу введут только в конце года, у всех были варианты, где учиться их детям. Сейчас их по-сути не осталось.В таком же положении не только первоклассники, но и ребята постарше.В городском управлении образования уверяют, что ни один ученик без места не останется, устроят всех.Вся проблема в том, что в 39-й школе уже обучается 900 детей, принять еще 280 первоклассников она не сможет. А в других школах города, по словам родителей мест уже нет.Пока ситуация ясна только с учащимися со 2 по 11 классы, они будут продолжать учиться в своих школах. Комплектование классов начнется, когда разрешится вопрос по срокам финансирования на завершение строительства 25 школы. Как скоро это будет, не может сказать никто. Тем более, что объект нужно не только сдать в эксплуатацию, но и оснастить оборудованием, и затем получить лицензию.