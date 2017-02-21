Чиновники обсудили процесс комплектования первых классов на следующий учебный год

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В Кирове прошло заседание постоянной комиссии по социальной сфере. Одним из обсуждаемых вопросов стало комплектование первых классов школ города в следующем учебном году.В следующем учебном году за парты сядут около 7200 первоклассников. А общее количество учащихся - 56 тысяч. Статистика показывает, что за последние три года число школьников увеличивается на 3 тысячи ежегодно. У родителей, у которых дети только пойдут в школу, возникают вопросы по поводу свободных мест.На вопрос все ли получают место в школе в своём микрорайоне, начальник департамента образования отвечает, что нет - особенно это касается вышеупомянутой школы №33 и школ №37 и 56. Ещё один актуальный вопрос - в отношении Чистых Прудов, школа там должна была открыть двери для учеников в этом сентябре.250 учеников уже приняты в 39-ю школу, 10 родителей решили отдать детей в другие школы. Одной из причин является недостаток кадров - в некоторых школах учителя ведут сразу по два класса.