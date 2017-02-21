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Новости / Образование

Чиновники обсудили процесс комплектования первых классов на следующий учебный год

Сегодня, 10:41 | Просмотров: 150 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В Кирове прошло заседание постоянной комиссии по социальной сфере. Одним из обсуждаемых вопросов стало комплектование первых классов школ города в следующем учебном году.

В следующем учебном году за парты сядут около 7200 первоклассников. А общее количество учащихся - 56 тысяч. Статистика показывает, что за последние три года число школьников увеличивается на 3 тысячи ежегодно. У родителей, у которых дети только пойдут в школу, возникают вопросы по поводу свободных мест.

Чиновники обсудили процесс комплектования первых классов на следующий учебный годАЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ Г. КИРОВА:
«Наиболее острая ситуация у нас встала в 33-й школе, это Коминтерн, Заречная часть города. То есть там небольшая школа, основная школа, которая, в принципе, уже сейчас полная - в две смены работает, поэтому смогла набрать только два первых класса. Остальных детей мы уже сейчас через департамент образования организованно устраиваем в ближайшие школы - это девятая (это уже район ДСК) и 34-я».

На вопрос все ли получают место в школе в своём микрорайоне, начальник департамента образования отвечает, что нет - особенно это касается вышеупомянутой школы №33 и школ №37 и 56. Ещё один актуальный вопрос - в отношении Чистых Прудов, школа там должна была открыть двери для учеников в этом сентябре.

АЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ Г. КИРОВА:
«Мы им предлагаем подать заявление в первый класс в 39-ю школу. В 39-й школе мы будем организовывать дополнительные аудитории, будем принимать туда дополнительных педагогов. Кто из родителей, проживающих в жилом районе Чистые Пруды, не пожелает идти в 39-ю школу, мы готовы рассмотреть в индивидуальном порядке их пожелания, сейчас такая работа ведётся».
 
250 учеников уже приняты в 39-ю школу, 10 родителей решили отдать детей в другие школы. Одной из причин является недостаток кадров - в некоторых школах учителя ведут сразу по два класса.


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