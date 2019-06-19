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Новости / Образование

Студентка кировского колледжа свой дипломный проект защищала на французском языке

Вчера, 15:00 | Просмотров: 139 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В одном из кировских колледжей прошла защита выпускной квалификационной работы на французском языке. А всё дело в том, что студентка-выпускница планирует стать известным дизайнером одежды и работать в Париже - родине высокой моды. 

Уроки французского прошли не зря. То, что сейчас говорит Лада Ярунина, понимают далеко не все, сидящие на защите дипломного проекта, но это и не главное. Сегодня идет большая репетиция перед шагом в новую жизнь, где говорить о достоинствах своей одежды придется перед иностранцами, в надежде работать и шить одежду для заграничных модниц.

Студентка кировского колледжа свой дипломный проект защищала на французском языкеМАРИНА КОКОРИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА:
«Она предполагает в дальнейшем связать свою жизнь с Францией, и продвигать свои работы далее на конкурсы молодых специалистов».
 
 
В Технологическом колледже на защите своя специфика. Перед комиссией из опытных педагогов Лада представляет коллекцию одежды на 1 сезон.

Студентка кировского колледжа свой дипломный проект защищала на французском языкеЛАДА ЯРУНИНА ВЫПУСКНИЦА:
«Это одежда на лето, причем разное - лето теплое, лето холодное. Называется она "дыхание ветра"».
 
Кировский Технологический Колледж может гордиться многими своими выпускниками, и Лада как раз из их числа.
 
Если бы легкая промышленность России работала на таком же уровне, как 30-40 лет назад, выпускники наверняка бы были нарасхват на лучших предприятиях страны.

Студентка кировского колледжа свой дипломный проект защищала на французском языкеАЛЛА КАБАКОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:
«Она очень целеустремлённая, уверена, у нее все сложится хорошо в профессии».


Добавим, что выпускники кировского технологического колледжа не в первый раз показывают миру удивительные коллекции одежды, которые высоко оцениваются не только на малой родине, но и на престижных выставках в Москве из Санкт-Петербурге.


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