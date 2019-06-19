Студентка кировского колледжа свой дипломный проект защищала на французском языке
Уроки французского прошли не зря. То, что сейчас говорит Лада Ярунина, понимают далеко не все, сидящие на защите дипломного проекта, но это и не главное. Сегодня идет большая репетиция перед шагом в новую жизнь, где говорить о достоинствах своей одежды придется перед иностранцами, в надежде работать и шить одежду для заграничных модниц.
МАРИНА КОКОРИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА:
ЛАДА ЯРУНИНА ВЫПУСКНИЦА:
«Это одежда на лето, причем разное - лето теплое, лето холодное. Называется она "дыхание ветра"».
Кировский Технологический Колледж может гордиться многими своими выпускниками, и Лада как раз из их числа.
Если бы легкая промышленность России работала на таком же уровне, как 30-40 лет назад, выпускники наверняка бы были нарасхват на лучших предприятиях страны.
АЛЛА КАБАКОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:
«Она очень целеустремлённая, уверена, у нее все сложится хорошо в профессии».
Добавим, что выпускники кировского технологического колледжа не в первый раз показывают миру удивительные коллекции одежды, которые высоко оцениваются не только на малой родине, но и на престижных выставках в Москве из Санкт-Петербурге.
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