Студентка кировского колледжа свой дипломный проект защищала на французском языке

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«Она предполагает в дальнейшем связать свою жизнь с Францией, и продвигать свои работы далее на конкурсы молодых специалистов».

В одном из кировских колледжей прошла защита выпускной квалификационной работы на французском языке. А всё дело в том, что студентка-выпускница планирует стать известным дизайнером одежды и работать в Париже - родине высокой моды.Уроки французского прошли не зря. То, что сейчас говорит Лада Ярунина, понимают далеко не все, сидящие на защите дипломного проекта, но это и не главное. Сегодня идет большая репетиция перед шагом в новую жизнь, где говорить о достоинствах своей одежды придется перед иностранцами, в надежде работать и шить одежду для заграничных модниц.В Технологическом колледже на защите своя специфика. Перед комиссией из опытных педагогов Лада представляет коллекцию одежды на 1 сезон.Кировский Технологический Колледж может гордиться многими своими выпускниками, и Лада как раз из их числа.Если бы легкая промышленность России работала на таком же уровне, как 30-40 лет назад, выпускники наверняка бы были нарасхват на лучших предприятиях страны.Добавим, что выпускники кировского технологического колледжа не в первый раз показывают миру удивительные коллекции одежды, которые высоко оцениваются не только на малой родине, но и на престижных выставках в Москве из Санкт-Петербурге.