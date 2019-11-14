В Кирове проходит конкурс молодых учителей и воспитателей "Педагогический дебют"

В Кирове продолжается конкурс среди преподавателей общеобразовательных школ и воспитателей детских садов "Педагогический дебют". В детском саду №49 прошёл третий этап испытаний.Участники конкурса профессионального мастерства уже прошли два этапа в начале недели - представили визитную карточку и выступили перед жюри. Следующий этап - открытый урок. В детсаду №49 каждому из 4-х конкурсантов-воспитателей нужно было провести занятие, а после этого сделать самоанализ и ответить на вопросы жюри. Екатерина Фоминых проводила урок по основам туризма.Дети узнали, что туризм является видом спорта, что нужно взять с собой в поход, как складывать вещи в рюкзак, а после научились собирать разные виды костров.Выбор такой необычной темы обусловлен тем, что Екатерина Фоминых - турист-любитель, и все знания получены опытным путём. В этот день дети попробовали себя в самых разных сферах - например, Полина Черных учила детей лепить игрушки из солёного теста, а Оксана Кривоносова провела занятие по речи.Конкурсантам остался ещё один этап, после чего в конце недели будут объявлены победители.