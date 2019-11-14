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В Кирове проходит конкурс молодых учителей и воспитателей "Педагогический дебют"

В Кирове проходит конкурс молодых учителей и воспитателей "Педагогический дебют"

Вчера, 18:00
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Альбина Самигуллина
В Кирове проходит конкурс молодых учителей и воспитателей


В Кирове продолжается конкурс среди преподавателей общеобразовательных школ и воспитателей детских садов "Педагогический дебют". В детском саду №49 прошёл третий этап испытаний.

Участники конкурса профессионального мастерства уже прошли два этапа в начале недели - представили визитную карточку и выступили перед жюри. Следующий этап - открытый урок. В детсаду №49 каждому из 4-х конкурсантов-воспитателей нужно было провести занятие, а после этого сделать самоанализ и ответить на вопросы жюри. Екатерина Фоминых проводила урок по основам туризма.

Дети узнали, что туризм является видом спорта, что нужно взять с собой в поход, как складывать вещи в рюкзак, а после научились собирать разные виды костров.

ЕКАТЕРИНА ФОМИНЫХ, ВОСПИТАТЕЛЬ МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №25":
«Мне понравилось, как дети отреагировали, они были очень любознательными, отзывчивыми, проявили интерес; публика - гости, жюри тоже следили внимательно, и была похвала».

Выбор такой необычной темы обусловлен тем, что Екатерина Фоминых - турист-любитель, и все знания получены опытным путём. В этот день дети попробовали себя в самых разных сферах - например, Полина Черных учила детей лепить игрушки из солёного теста, а Оксана Кривоносова провела занятие по речи.

НАТАЛЬЯ ПЛЕШКОВА, СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №49":
«Это один из самых ярких конкурсных заданий, где молодые педагоги соревнуются друг с другом в своём профессионализме, но одновременно, оно и самое сложное, потому что конкурсанты проводят занятия не со своими детьми, которых они хорошо знают и понимают, а с детьми, которых видят впервые».

Конкурсантам остался ещё один этап, после чего в конце недели будут объявлены победители.
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