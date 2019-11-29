Новый детский сад откроется в Метрограде в начале следующего года. Сейчас в здание завозят мебель и инвентарь. Помещение осмотрели родители и малыши, а также наша съемочная группа.Двухлетняя Настя первый раз поднимается по ступенькам детского сада. Но ее мама надеется, что совсем скоро девочка будет ходить сюда каждый день. Семья живет неподалеку и открытия детского сада ждут с нетерпением.Детский сад рассчитан на 220 детей. Здесь по последнему слову техники оборудован пищеблок, появятся современные игровые комнаты, соляная пещера для профилактики заболеваний дыхательных путей, зал для утренников и комната психологов. Для того, чтобы дети с ранних лет могли изучать правила дорожного движения, здесь оборудовали комнату с игрушечным светофором, зеброй и дорожными знаками.Детский сад сдали в эксплуатацию 25 ноября, он прошел госэкспертизу и принят надзорными органами.Недавно был сдан в эксплуатацию и детский сад в Нововятске, сейчас продолжается строительство еще трех объектов. Но есть и другие планы по возведению детских садов. А детский сад в Метрограде примет первых малышей в первом квартале следующего года.