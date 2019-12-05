В Нововятске открылся новый детский сад

В Нововятском районе сегодня торжественно открыли новый детский сад. Он рассчитан на 270 мест. Почти половина из них - для детей до трех лет. Среди первых посетителей детского садика оказалась и наша съемочная группа.Справились за три с половиной месяца. Детский сад на Гагарина, 2а, пожалуй, побил все рекорды по скорости строительства. Сегодня здесь провели первую экскурсию, в том числе и для мам с малышами. Будущим воспитанникам показали все - начали с групп на первом этаже. Мамы смогли увидеть, где будут играть и спать их дети, особенно многих порадовала система видео наблюдения.Детский сад рассчитан на 270 мест. Всего будет 6 групп. Половина из них примет детей до трех лет. Свои двери для воспитанников садик откроет 23 декабря. Первое время малыши будут приходить на несколько часов - адаптация начнется с уличного игрового комплекса.Кроме того, в этом детсаду есть бассейн, спортивный зал с детскими тренажерами и музыкальный зал для вокальных и танцевальных уроков.В свою очередь представители городской администрации рассказали о том, что следом за детским садом будет построена и дорога к нему. Улица Гагарина вошла в федеральную программу безопасные и качественные дороги, её ремонт запланирован на 2020 год. Кроме того, сейчас решается вопрос о транспортной доступности садика - в 20-м году сюда планируют пустить общественный транспорт.