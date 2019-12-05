Прямой эфир
06 дек 11:02 В Кирове ужесточают штрафы за нарушение времени тишины 06 дек 11:05 Губернатор Игорь Васильев посетил с рабочим визитом Яранский район 06 дек 10:56 В филармонии прошел торжественный вечер, посвященный Дню Кировской области 05 дек 18:02 В Кирове стартовала тарифная компания 2020 года 06 дек 15:09 В Кирове прошёл финал конкурса "Вятская снегурочка - 2019" 07 дек 08:30 Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людей 06 дек 17:46 Жители нескольких деревень вынуждены ездить в Киров по непроезжей дороге 06 дек 18:06 Кировские самбисты завоевали призовые места на всероссийском турнире в Нижнем Новгороде 05 дек 12:03 Полпред президента в ПФО Игорь Комаров вручил госнаграды двум кировчанам 05 дек 15:24 Во Дворце Молодежи города Кирова прошел КВН на противопожарную тематику
1°C
$
63,58
70,39
10 декабря 20:17
10 дек 17:58 Юные биатлонисты начали сезон с областных соревнований "Снежный снайпер" в "Перекопе" 10 дек 17:55 Кировские спортсмены удачно выступили на турнире по греко-римской борьбе в Перми 10 дек 17:51 В Кирове открылась выставка, посвященная памяти Заслуженного художника России Инны Широковой 10 дек 17:42 В Ленинском районе города Кирова прошла экологическая акция по сбору вторсырья 10 дек 15:10 Молодежная команда "Олимпии" вновь почувствовала вкус побед 10 дек 14:56 В библиотеке имени Грина состоялась традиционная ярмарка вятских ремесел 10 дек 12:18 Кировские народники вернулись с наградами 10 дек 12:14 В Кирове проходят Лихановские чтения 10 дек 12:08 В Нововятске открылся новый детский сад 10 дек 11:03 В Кирове прошла Всероссийская акция ЁГЭ
В Нововятске открылся новый детский сад

В Нововятске открылся новый детский сад

Сегодня, 12:08
195
Юлия Шалаева
В Нововятске открылся новый детский сад


В Нововятском районе сегодня торжественно открыли новый детский сад. Он рассчитан на 270 мест. Почти половина из них - для детей до трех лет. Среди первых посетителей детского садика оказалась и наша съемочная группа.

- Детский сад открыт, ура!

Справились за три с половиной месяца. Детский сад на Гагарина, 2а, пожалуй, побил все рекорды по скорости строительства. Сегодня здесь провели первую экскурсию, в том числе и для мам с малышами. Будущим воспитанникам показали все - начали с групп на первом этаже. Мамы смогли увидеть, где будут играть и спать их дети, особенно многих порадовала система видео наблюдения.
 
ЕЛЕНА ЗЕСТРЯ:
«Очень меня порадовала система безопасности, то, что видеокамера в каждой группе стоит. Очень нравится, что отдельно спальня, отдельно умывальник. Отличный музыкальный зал, спортивный зал, просто мечта, а не детский сад».

Детский сад рассчитан на 270 мест. Всего будет 6 групп. Половина из них примет детей до трех лет.  Свои двери для воспитанников садик откроет 23 декабря. Первое время малыши будут приходить на несколько часов - адаптация начнется с уличного игрового комплекса.
 
СВЕТЛАНА ФЕОФИЛАКТОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ № 216:
«Они очень функциональные. На каждой площадке есть песочницы, домики, теневые навесы. Покрытие - газон, думаю деткам будет очень нравиться».

Кроме того, в этом детсаду есть бассейн, спортивный зал с детскими тренажерами и музыкальный зал для вокальных и танцевальных уроков.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Всех поздравляю с тем, что национальный проект "Демография» вместе с министерством просвещения по поручению президента страны выделяются огромные деньги Кировской области и строятся вот такие замечательные детские учреждения».

В свою очередь представители городской администрации рассказали о том, что следом за детским садом будет построена и дорога к нему. Улица Гагарина вошла в федеральную программу безопасные и качественные дороги, её ремонт запланирован на 2020 год. Кроме того, сейчас решается вопрос о транспортной доступности садика - в 20-м году сюда планируют пустить общественный транспорт.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама