В Нововятске открылся новый детский сад

В Нововятском районе сегодня торжественно открыли новый детский сад. Он рассчитан на 270 мест. Почти половина из них - для детей до трех лет. Среди первых посетителей детского садика оказалась и наша съемочная группа.
- Детский сад открыт, ура!
Справились за три с половиной месяца. Детский сад на Гагарина, 2а, пожалуй, побил все рекорды по скорости строительства. Сегодня здесь провели первую экскурсию, в том числе и для мам с малышами. Будущим воспитанникам показали все - начали с групп на первом этаже. Мамы смогли увидеть, где будут играть и спать их дети, особенно многих порадовала система видео наблюдения.
ЕЛЕНА ЗЕСТРЯ:
«Очень меня порадовала система безопасности, то, что видеокамера в каждой группе стоит. Очень нравится, что отдельно спальня, отдельно умывальник. Отличный музыкальный зал, спортивный зал, просто мечта, а не детский сад».
Детский сад рассчитан на 270 мест. Всего будет 6 групп. Половина из них примет детей до трех лет. Свои двери для воспитанников садик откроет 23 декабря. Первое время малыши будут приходить на несколько часов - адаптация начнется с уличного игрового комплекса.
СВЕТЛАНА ФЕОФИЛАКТОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ № 216:
«Они очень функциональные. На каждой площадке есть песочницы, домики, теневые навесы. Покрытие - газон, думаю деткам будет очень нравиться».
Кроме того, в этом детсаду есть бассейн, спортивный зал с детскими тренажерами и музыкальный зал для вокальных и танцевальных уроков.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Всех поздравляю с тем, что национальный проект "Демография» вместе с министерством просвещения по поручению президента страны выделяются огромные деньги Кировской области и строятся вот такие замечательные детские учреждения».
В свою очередь представители городской администрации рассказали о том, что следом за детским садом будет построена и дорога к нему. Улица Гагарина вошла в федеральную программу безопасные и качественные дороги, её ремонт запланирован на 2020 год. Кроме того, сейчас решается вопрос о транспортной доступности садика - в 20-м году сюда планируют пустить общественный транспорт.