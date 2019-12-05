В Кирове проходят Лихановские чтения. Тема областного общественно-педагогического проекта - «Защитники детства: государство, школа, семья». В рамках чтений состоялось открытие выставки «Детгиз» на Вятке в годы войны».
Эвакуированное издательство «Детгиз» прибыло в Киров 2 ноября 1941 года и разместилось в здании школы № 20 в слободе Дымково. И уже к новому году началось издание детских книг на новом месте. В отделе краеведческой литературы Герценки - 42 книги, выпущенные в Кировской области во время войны. Есть и оформленная художником, который занимался сохранением дымковского промысла.
МАРИНА БОРЧИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА:
«А о том, что он иллюстрировал книги, эта страница была неизвестна, это Алексей Иванович Деньшин, в фонде нашей библиотеки есть книга "Петрушка на крыше", это пьеса для детского кукольного театра, рисунки по мотивам дымковской игрушки выполнил Деньшин, по ним были сделаны куклы для театра, также он оформил обложку».
Первая детская книжка Леонида Дьяконова «Песенки-байки» с иллюстрациями вятского художника Евгения Чарушина также вышла в "Детгизе" в 1942 году. По архивным документам можно узнать, в каких условиях приходилось работать издательству, что планировалось подготовить к печати. Среди современных книг, кстати, тоже есть такие, какие читали бабушки и дедушки нынешних детей.
ВЛАДИМИР ШАТАЛИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИЗДАТЕЛЬСТВА "ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА":
«Мы решили, что то поколение, которое видело и держало в руках настоящие произведения, шедевры, должно передать нашему новому поколению, и решили выпустить такую серию ретроспективы, в которой изданы книжки "один в один", как они выходили в 40-50-60 годы и издавались многомиллионными тиражами».
Лихановские чтения открылись церемонией вручения наград библиотечным работникам области. В этом году лауреатами конкурса стали 12 человек. Обладателем специальной премии Российского детского фонда «Лучший детский библиотекарь России» стала
ОЛЬГА БАБИНЦЕВА, ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕМИИ РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА "ЛУЧШИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ РОССИИ 2019 ГОДА":
«Дети очень любят читать, много у нас новинок в библиотеке, и они с удовольствием берут книжки, книги, мне кажется, это самое главное».
18-е Лихановские чтения в этом году посвящены 30-летию Конвенции о правах ребенка. В библиотеках пройдут дискуссии, круглые столы, творческие лаборатории, уроки нравственности, литературные часы, встречи со специалистами, которые занимаются обучением, лечением и воспитанием детей.