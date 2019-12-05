В Кирове проходят Лихановские чтения. Тема областного общественно-педагогического проекта - «Защитники детства: государство, школа, семья». В рамках чтений состоялось открытие выставки «Детгиз» на Вятке в годы войны».Эвакуированное издательство «Детгиз» прибыло в Киров 2 ноября 1941 года и разместилось в здании школы № 20 в слободе Дымково. И уже к новому году началось издание детских книг на новом месте. В отделе краеведческой литературы Герценки - 42 книги, выпущенные в Кировской области во время войны. Есть и оформленная художником, который занимался сохранением дымковского промысла.Первая детская книжка Леонида Дьяконова «Песенки-байки» с иллюстрациями вятского художника Евгения Чарушина также вышла в "Детгизе" в 1942 году. По архивным документам можно узнать, в каких условиях приходилось работать издательству, что планировалось подготовить к печати. Среди современных книг, кстати, тоже есть такие, какие читали бабушки и дедушки нынешних детей.Лихановские чтения открылись церемонией вручения наград библиотечным работникам области. В этом году лауреатами конкурса стали 12 человек. Обладателем специальной премии Российского детского фонда «Лучший детский библиотекарь России» стала18-е Лихановские чтения в этом году посвящены 30-летию Конвенции о правах ребенка. В библиотеках пройдут дискуссии, круглые столы, творческие лаборатории, уроки нравственности, литературные часы, встречи со специалистами, которые занимаются обучением, лечением и воспитанием детей.