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Опорный университет Кировской области вошёл в образовательный кластер охраны окружающей среды

Опорный университет Кировской области вошёл в образовательный кластер охраны окружающей среды

Сегодня, 11:28
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Роман Четвериков
Опорный университет Кировской области вошёл в образовательный кластер охраны окружающей среды


Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов РосРАО создает образовательный кластер в сфере переработки промышленных отходов. Соответствующее соглашение было подписано с тремя российскими вузами на международном форуме "Чистая страна".

Человечество генерирует множество видов отходов. Поэтому, они требуют определенных технологий по их переработке и утилизации. Студенты опорного вуза изучают их в теории и на практике. Тем самым, за годы обучения они становятся квалифицированными специалистами.

СВЕТЛАНА ДЕВЯТЕРИКОВА, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЭКОЛОГИИ ВЯТГУ:
«В последние годы мы разработали новые образовательные программы по утилизации отходов. Наши выпускники являются успешными. Они трудоустраиваются на предприятиях города».

Создание инфраструктуры для утилизации отходов 1 и 2 класса - важнейшее направление нацпроекта "Экология". Ежегодно в стране их образуется до 400 тысяч тонн. В этой связи новая отрасль остро нуждаться в инженерах, технологах, химиках, экологах.

Подготовка специалистов предполагает разработку научных программ и решение различных задач, связанных с мониторингом и контролем утилизации промотходов. Для этого планируется перепрофилировать бывшие заводы по уничтожению химического оружия. В Приволжском округе их будет три. В Удмуртской республике, Саратовской и Кировской областях.

ВАЛЕНТИН ПУГАЧ, РЕКТОР ВЯТГУ:
«Очень важно контролировать соблюдение технологических регламентов. Собственно всех технологий, которые будут применяться. Только в этом случае мы сможем гарантировать, что те работы, которые запланированы, они будут безопасны для населения».

В целях решения поставленных задач федеральный оператор заключил соглашения с тремя российскими вузами. Создание современной системы переработки промотходов напрямую зависит от того, как быстро профильный сектор высшего образования сможет отреагировать на новые экономические и экологические вызовы.

СЕРГЕЙ ФОМИН, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ ВЯТГУ:
«Я считаю, что наше взаимодействие с РосРао расширит наши возможности с точки зрения применяемых технологий, компетенций. На есть чему у них поучится, и им у нас».

По словам преподавателей и студентов, участие в нацпроекте "Экология" для них ответственность и фактор развития в научном и в образовательном плане.
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