Опорный университет Кировской области вошёл в образовательный кластер охраны окружающей среды

Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов РосРАО создает образовательный кластер в сфере переработки промышленных отходов. Соответствующее соглашение было подписано с тремя российскими вузами на международном форуме "Чистая страна".Человечество генерирует множество видов отходов. Поэтому, они требуют определенных технологий по их переработке и утилизации. Студенты опорного вуза изучают их в теории и на практике. Тем самым, за годы обучения они становятся квалифицированными специалистами.Создание инфраструктуры для утилизации отходов 1 и 2 класса - важнейшее направление нацпроекта "Экология". Ежегодно в стране их образуется до 400 тысяч тонн. В этой связи новая отрасль остро нуждаться в инженерах, технологах, химиках, экологах.Подготовка специалистов предполагает разработку научных программ и решение различных задач, связанных с мониторингом и контролем утилизации промотходов. Для этого планируется перепрофилировать бывшие заводы по уничтожению химического оружия. В Приволжском округе их будет три. В Удмуртской республике, Саратовской и Кировской областях.В целях решения поставленных задач федеральный оператор заключил соглашения с тремя российскими вузами. Создание современной системы переработки промотходов напрямую зависит от того, как быстро профильный сектор высшего образования сможет отреагировать на новые экономические и экологические вызовы.По словам преподавателей и студентов, участие в нацпроекте "Экология" для них ответственность и фактор развития в научном и в образовательном плане.