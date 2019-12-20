В конце года в Кирове по традиции чествуют лучших учителей. Теперь их фотографии украшают доску почета в Центре повышения квалификации работников образования. Кому в этом году выпала такая честь?Анна Загребина в этом году стала победителем конкурса профессионального мастерства. Учитель русского языка и литературы со стажем 32 года говорит, что главный секрет успеха любовь к своему делу.Чтобы фотографии для доски почета получились удачные для педагогов организовали профессиональную фотосессию. Учителя признаются — это был волнительный момент, ведь их лица будут украшать Центр повышения квалификации целый год.Традиция заносить портреты кировских педагогов на доску почета возникла 10 лет назад, когда в России был объявлен Год учителя. С тех пор этот небольшой ритуал стал для педагогов праздником.Поздравить учителей пришли школьники и почетные гости. В этот торжественный вечер их поздравляли с наступающим новым годом, желали успеха и педагогического счастья.