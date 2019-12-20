Прямой эфир
26 дек 17:44 В Кирове начался суд над Марией Плёнкиной, обвиняемой в жестоком убийстве 3-летней дочери 20 дек 15:05 Кировчанам вручили государственные и региональные награды 20 дек 17:50 Меры поддержки пострадавших от недобросовестных застройщиков обсудили на совещании у ГФИ 20 дек 17:44 Более десятка домов в Кирове остаются без горячей воды и отопления 20 дек 15:09 Киров готовится к празднованию Нового года 20 дек 18:10 В Киров приехал композитор Максим Дунаевский 20 дек 17:59 Театральная студия ИК-5 стала призером всероссийского конкурса 24 дек 15:04 Кировский семиклассник стал победителем Олимпиады по робототехнике в Казани 20 дек 17:56 Новые детали некачественно проведенного ремонта придомовых территорий в Котельниче 23 дек 17:59 Одарённые школьники города побывали на ёлке в Кировском Драмтеатре
-11°C
$
61,77
68,5
27 декабря 11:20
27 дек 11:10 В конце года в Кирове по традиции чествуют лучших учителей 27 дек 11:06 Корреспонденты ГТРК «Вятка» в числе победителей конкурса «Парламентаризм на Вятке» 27 дек 11:03 Единственный детский сад в деревне Митино оказался под угрозой закрытия 26 дек 17:48 В Подосиновском районе разрушается уникальный дом-музей легендарного маршала Конева 26 дек 17:44 В Кирове начался суд над Марией Плёнкиной, обвиняемой в жестоком убийстве 3-летней дочери 26 дек 15:15 На новогодней ёлке активистам Юнармии вручили именные знамёна 26 дек 12:03 В УМВД рассказали, как распознать контрафакт алкогольной продукци 26 дек 11:03 На Мурашинском фанерном заводе запущена вторая линия по производству фанеры 26 дек 10:57 В областном законодательном собрании подвели итоги работы 25 дек 17:57 В Герценке открылась выставка книг, посвященная "мышиной" теме в мировой литературе
В конце года в Кирове по традиции чествуют лучших учителей

В конце года в Кирове по традиции чествуют лучших учителей

Сегодня, 11:10
0
Юлия Шалаева
В конце года в Кирове по традиции чествуют лучших учителей


В конце года в Кирове по традиции чествуют лучших учителей. Теперь их фотографии украшают доску почета в Центре повышения квалификации работников образования. Кому в этом году выпала такая честь?

ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Открытие доски почета для педагогов - это своего рода праздничное подведение итогов года. Здесь и почетные работники просвещения, и заслуженные учителя, и победители различных конкурсов - все, кто в этом году удостоился почетных наград».

Анна Загребина в этом году стала победителем конкурса профессионального мастерства. Учитель русского языка и литературы со стажем 32 года говорит, что главный секрет успеха любовь к своему делу.

АННА ЗАГРЕБИНА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ "ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ" Г. КИРОВА:
«Что пришла в эту профессию ни дня не жалела - хотела быть учителем. Люблю детей. Очень много выпусков. Всегда интересуюсь успехами своих выпускников».

Чтобы фотографии для доски почета получились удачные для педагогов организовали профессиональную фотосессию. Учителя признаются — это был волнительный момент, ведь их лица будут украшать Центр повышения квалификации целый год.

ВАЛЕНТИНА ДОЛГОПОЛОВА, УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ГИМНАЗИИ ИМ. АЛЕКСАНДРА ГРИНА:
«У меня было 6 уроков. Отработав как положено, я пришла на фотосессию».

Традиция заносить портреты кировских педагогов на доску почета возникла 10 лет назад, когда в России был объявлен Год учителя. С тех пор этот небольшой ритуал стал для педагогов праздником.

ЛАРИСА КОПЫСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИРОВА:
«В течение года у нас проходят многочисленные конкурсы: учитель года, самая классная, педагогический дебют - и победители во всех этих номинациях и конкурсах они у нас лучшие из лучших. И поэтому их портреты заносятся на доску почета».

Поздравить учителей пришли школьники и почетные гости. В этот торжественный вечер их поздравляли с наступающим новым годом, желали успеха и педагогического счастья.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама