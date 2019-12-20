В конце года в Кирове по традиции чествуют лучших учителей. Теперь их фотографии украшают доску почета в Центре повышения квалификации работников образования. Кому в этом году выпала такая честь?
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Открытие доски почета для педагогов - это своего рода праздничное подведение итогов года. Здесь и почетные работники просвещения, и заслуженные учителя, и победители различных конкурсов - все, кто в этом году удостоился почетных наград».
Анна Загребина в этом году стала победителем конкурса профессионального мастерства. Учитель русского языка и литературы со стажем 32 года говорит, что главный секрет успеха любовь к своему делу.
АННА ЗАГРЕБИНА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ "ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ" Г. КИРОВА:
«Что пришла в эту профессию ни дня не жалела - хотела быть учителем. Люблю детей. Очень много выпусков. Всегда интересуюсь успехами своих выпускников».
Чтобы фотографии для доски почета получились удачные для педагогов организовали профессиональную фотосессию. Учителя признаются — это был волнительный момент, ведь их лица будут украшать Центр повышения квалификации целый год.
ВАЛЕНТИНА ДОЛГОПОЛОВА, УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ГИМНАЗИИ ИМ. АЛЕКСАНДРА ГРИНА:
«У меня было 6 уроков. Отработав как положено, я пришла на фотосессию».
Традиция заносить портреты кировских педагогов на доску почета возникла 10 лет назад, когда в России был объявлен Год учителя. С тех пор этот небольшой ритуал стал для педагогов праздником.
ЛАРИСА КОПЫСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИРОВА:
«В течение года у нас проходят многочисленные конкурсы: учитель года, самая классная, педагогический дебют - и победители во всех этих номинациях и конкурсах они у нас лучшие из лучших. И поэтому их портреты заносятся на доску почета».
Поздравить учителей пришли школьники и почетные гости. В этот торжественный вечер их поздравляли с наступающим новым годом, желали успеха и педагогического счастья.