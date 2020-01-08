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В Кирове в трех новых детских садах уже идет полноценный образовательный процесс

В Кирове в трех новых детских садах уже идет полноценный образовательный процесс

Вчера, 18:02
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Михаил Конышев
В Кирове в трех новых детских садах уже идет полноценный образовательный процесс


В Кирове в три новых детских сада из пяти, построенных в прошлом году, уже выданы путевки. Прием детей будет идти до конца марта. С набором детей продолжается и доукомплектование дошкольных учреждений специалистами.

В конце декабря прошлого года завершилась выдача направлений в три детских сада – по улице Гагарина, 2-а в Нововятском районе, по улице Крупской, 5-а и в микрорайоне Метроград. Путевки получили дети 2016 года рождения, а также дети 2017 года рождения, чьи родители имеют льготы в соответствии с федеральным законодательством. Помимо детей садики необходимо укомплектовать и специалистами. В общей сложности в новые детские сады предстоит набрать около 400 специалистов – воспитателей, нянечек, медицинских работников, психологов, поваров, обслуживающий персонал. На сегодняшний день детский сад в Нововятске посещает около ста ребятишек, укомплектованность специалистами составляет 85%.

СВЕТЛАНА ФЕОФИЛАКТОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №216:
«Кадровый вопрос, расстановки кадров он у нас остается на повестке дня. Конечно, мы делаем ставку на молодых специалистов, на их творческую инициативу, но не забываем и об опытных специалистах. Поэтому у нас организовано наставничество опытных педагогов над молодыми специалистами».

Светлана Тюлькина молодой специалист.  Решила посвятить себя работе с детьми, в дополнение ко всему учится в университете на   дефектолога-логопеда. Как призналась девушка, от работы с малышами получает массу положительных эмоций.

СВЕТЛАНА ТЮЛЬКИНА, ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА № 216:
«Мне всегда нравилось заниматься с ними, играть особенно. Даже когда племянники приезжают я с ними растворяюсь, обожаю детей, особенно маленьких 2-3 лет».

Добавим, что ежегодно в садиках проходят практику студенты педколледжа, которых охотно принимают на работу в детские дошкольные учреждения города. Также двери новых детских садов открыты и для выпускников педагогических специальностей опорного вуза.
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