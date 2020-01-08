В Кирове в трех новых детских садах уже идет полноценный образовательный процесс

В Кирове в три новых детских сада из пяти, построенных в прошлом году, уже выданы путевки. Прием детей будет идти до конца марта. С набором детей продолжается и доукомплектование дошкольных учреждений специалистами.В конце декабря прошлого года завершилась выдача направлений в три детских сада – по улице Гагарина, 2-а в Нововятском районе, по улице Крупской, 5-а и в микрорайоне Метроград. Путевки получили дети 2016 года рождения, а также дети 2017 года рождения, чьи родители имеют льготы в соответствии с федеральным законодательством. Помимо детей садики необходимо укомплектовать и специалистами. В общей сложности в новые детские сады предстоит набрать около 400 специалистов – воспитателей, нянечек, медицинских работников, психологов, поваров, обслуживающий персонал. На сегодняшний день детский сад в Нововятске посещает около ста ребятишек, укомплектованность специалистами составляет 85%.Светлана Тюлькина молодой специалист. Решила посвятить себя работе с детьми, в дополнение ко всему учится в университете на дефектолога-логопеда. Как призналась девушка, от работы с малышами получает массу положительных эмоций.Добавим, что ежегодно в садиках проходят практику студенты педколледжа, которых охотно принимают на работу в детские дошкольные учреждения города. Также двери новых детских садов открыты и для выпускников педагогических специальностей опорного вуза.