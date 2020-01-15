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Родители жалуются на сырой потолок и отвалившуюся штукатурку в детсаду на Дзержинского

Родители жалуются на сырой потолок и отвалившуюся штукатурку в детсаду на Дзержинского

Сегодня, 18:08
78
Карина Алоян
Родители жалуются на сырой потолок и отвалившуюся штукатурку в детсаду на Дзержинского


В Кирове родители детей, посещающих детский сад на ул. Дзержинского, жалуются на сырой потолок и отвалившуюся штукатурку в старшей группе. Условия, в которых находятся дети, оценила Карина Алоян.

Сырой потолок, на полу - ведра и тазики. И такая картина уже два года в раздевалке и спальне старшей группы "Солнышко". Ситуация усугубляется весной и осенью. Родители просто боятся, что от сырости в группе появится плесень, а штукатурка просто начнет падать с потолка - трещины на ней уже появились.

ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВА, МАМА РЕБЕНКА:
«Наши дети вынуждены переодеваться между стоящих тазиков с водой, куда они наступают, все выливается на ноги. Мы знаем, что сейчас идет весна и снег будет дальше таять и если сейчас не решить, то все только ухудшится».

Летом родители провели косметический ремонт потолка за свой счет, но проблему ветхой крыши это не решило и протечки продолжились.
 
НАТАЛЬЯ КРЕСТЬЯНИНОВА, МАМА РЕБЕНКА:
«Если в прошлом году было, что тазики стояли в раздевалке, то в этом году они стоят и в спальне, то есть они стоят и дышат дети всей этой сыростью и штукатуркой».

По словам родителей они уже не раз жаловались на протечки крыши, однако, средств на ремонт у детского сада нет. Единственный выход - ждать помощи от департамента образования, который с 2018 в курсе ситуации.

АЛЁНА ЧЕСНОКОВА, ЭКСПЕРТ ОНФ:
«Мы понимаем, что в муниципальные дошкольные учреждения выделяется мало средств и у самого садика нет их, чтобы всё исправить и родители не должны этого делать, но самым главным должна являться безопасность детей и мы обратились в Роспотребнадзор и администрацию, чтобы были исправлены эти недоработки которые могут привести к печальным последствиям».

Как сказали в администрации, подрядчик приступит к ремонтным работам в субботу - будет произведена замена покрытия кровли, предварительно крышу очистят от снега и воды. Затем проведут косметический ремонт.
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