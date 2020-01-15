Родители жалуются на сырой потолок и отвалившуюся штукатурку в детсаду на Дзержинского

В Кирове родители детей, посещающих детский сад на ул. Дзержинского, жалуются на сырой потолок и отвалившуюся штукатурку в старшей группе. Условия, в которых находятся дети, оценила Карина Алоян.Сырой потолок, на полу - ведра и тазики. И такая картина уже два года в раздевалке и спальне старшей группы "Солнышко". Ситуация усугубляется весной и осенью. Родители просто боятся, что от сырости в группе появится плесень, а штукатурка просто начнет падать с потолка - трещины на ней уже появились.Летом родители провели косметический ремонт потолка за свой счет, но проблему ветхой крыши это не решило и протечки продолжились.По словам родителей они уже не раз жаловались на протечки крыши, однако, средств на ремонт у детского сада нет. Единственный выход - ждать помощи от департамента образования, который с 2018 в курсе ситуации.Как сказали в администрации, подрядчик приступит к ремонтным работам в субботу - будет произведена замена покрытия кровли, предварительно крышу очистят от снега и воды. Затем проведут косметический ремонт.