Родители жалуются на сырой потолок и отвалившуюся штукатурку в детсаду на Дзержинского

В Кирове родители детей, посещающих детский сад на ул. Дзержинского, жалуются на сырой потолок и отвалившуюся штукатурку в старшей группе. Условия, в которых находятся дети, оценила Карина Алоян.
Сырой потолок, на полу - ведра и тазики. И такая картина уже два года в раздевалке и спальне старшей группы "Солнышко". Ситуация усугубляется весной и осенью. Родители просто боятся, что от сырости в группе появится плесень, а штукатурка просто начнет падать с потолка - трещины на ней уже появились.
ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВА, МАМА РЕБЕНКА:
«Наши дети вынуждены переодеваться между стоящих тазиков с водой, куда они наступают, все выливается на ноги. Мы знаем, что сейчас идет весна и снег будет дальше таять и если сейчас не решить, то все только ухудшится».
Летом родители провели косметический ремонт потолка за свой счет, но проблему ветхой крыши это не решило и протечки продолжились.
НАТАЛЬЯ КРЕСТЬЯНИНОВА, МАМА РЕБЕНКА:
«Если в прошлом году было, что тазики стояли в раздевалке, то в этом году они стоят и в спальне, то есть они стоят и дышат дети всей этой сыростью и штукатуркой».
По словам родителей они уже не раз жаловались на протечки крыши, однако, средств на ремонт у детского сада нет. Единственный выход - ждать помощи от департамента образования, который с 2018 в курсе ситуации.
АЛЁНА ЧЕСНОКОВА, ЭКСПЕРТ ОНФ:
«Мы понимаем, что в муниципальные дошкольные учреждения выделяется мало средств и у самого садика нет их, чтобы всё исправить и родители не должны этого делать, но самым главным должна являться безопасность детей и мы обратились в Роспотребнадзор и администрацию, чтобы были исправлены эти недоработки которые могут привести к печальным последствиям».
Как сказали в администрации, подрядчик приступит к ремонтным работам в субботу - будет произведена замена покрытия кровли, предварительно крышу очистят от снега и воды. Затем проведут косметический ремонт.