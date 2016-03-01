В ЗАТО Первомайский открыли новую детскую площадку.

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Реализация проекта стала возможной благодаря участию инициативных горожан в ППМИ-2018.

Общая стоимость проекта «Непоседы» составила порядка 470 тысяч рублей, из них 40 тысяч внесли сами жители.

Во дворе между домом № 6 по ул. Савельева и №9 по ул. Кирова появился игровой комплекс, качели и песочница. До этого времени детям приходилось гулять в соседних дворах.

Площадка отвечает всем современным требованиям.

Напомним, проект по поддержке местных инициатив реализуется в Кировской области с 2010 года, за это время в области реализовали 2220 инициатив населения.

По итогам конкурса 2018 года планируется профинансировать еще 345 проектов.