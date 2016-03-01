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Новости / Семья

В ЗАТО Первомайский открыли новую детскую площадку.

Вчера, 18:21 | Просмотров: 95 | Версия для печати
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Реализация проекта стала возможной благодаря участию инициативных горожан в ППМИ-2018.
 
Общая стоимость проекта «Непоседы» составила порядка 470 тысяч рублей, из них 40 тысяч внесли сами жители.
 
Во дворе между домом № 6 по ул. Савельева и №9 по ул. Кирова появился игровой комплекс, качели и  песочница. До этого времени детям приходилось гулять в соседних дворах.
 
Площадка отвечает всем современным требованиям.
 
Напомним, проект по поддержке местных инициатив реализуется в Кировской области с 2010 года, за это время в области реализовали 2220 инициатив населения.
 
По итогам конкурса 2018 года планируется профинансировать еще 345 проектов.


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