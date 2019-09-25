В международный день пожилых людей почетными гостями ГТРК "Вятка" стали ветераны кировского телевидения

В международный день пожилых людей, на ГТРК "Вятка" принято отмечать день мудрости и добра. Сегодня чествовали тех, кто посвятил телевидению свою жизнь и стоял у его истоков.
В гости к своим молодым коллегам ветераны ГТРК приходят часто и не только по праздникам. За плечами каждого - десятки лет, отданных работе в родном доме. Именно так наши ветераны с любовью называют кировский областной телерадиоцентр. Сегодня, в день пожилых людей, у них есть возможность еще раз вспомнить, как все было, и пообщаться с коллегами по творческому цеху.
ТАМАРА КОПАНЕВА, ВЕТЕРАН ГТРК "ВЯТКА":
«Я благодарна, что судьба меня привела в это замечательное учреждение, дом творчества, дом вдохновения. Я с удовольствием работала здесь и с удовольствием вспоминаю всех моих товарищей по работе, которых уже нет. И всегда мечтаю здесь побывать и всегда жду этого дня».
С именами ветеранов ГТРК Вятка связаны все ключевые события в становлении и развитии областного телевидения. Среди работников нашей телерадиокомпании есть лауреаты Госпремии России, Заслуженные деятели искусств и Заслуженные работники культуры.
ВЛАДИМИР КОРОБЕЙНИКОВ, ВЕТЕРАН ГТРК "ВЯТКА", ЛАУРЕАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИИ:
«Когда я прихожу, то волнение, когда вижу, как преображается здание, когда аппаратура новая, то радостно за новое поколение. И хотелось бы этому новому поколению пожелать творческих успехов, побед на фестивалях и всего самого хорошего».
Ну а один из недавних ярких примеров творческих успехов - недавно вышедший в эфир специальный репортаж "Кирза", который получил высокую оценку коллег из других регионов и стал победителем всероссийского фестиваля "Золоте кольцо России" в номинации "История из истории". Успехи и достижения своих предшественников нынешнее поколение сотрудников ГТРК "Вятка" старается продолжать и преумножать.