В Белохолуницком районе фура столкнулась с ВАЗ-2112.
Сегодня, 09:56 | Просмотров: 233 | Версия для печати
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Авария случилась в 12 часов 21.12.2016 года.
Дежурный ЕДДС сообщил о том, что на 77-м километре автодороги Киров - Омутнинск произошло столкновение автомобилей ВАЗ 2112 и Scania.
Легковушка получила серьезные повреждения кузова.
Грузовик вылетел в кювет, у фуры смят левый бампер.
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания», под управлением 61-летнего водителя. В результате происшествия 19-летний молодой человек-пассажир автомобиля ВАЗ-211240 получил травмы (не госпитализирован)..
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 6 человек и 3 единицы техники.
фото ГУ МЧС по Кировской области
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