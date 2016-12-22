В Белохолуницком районе фура столкнулась с ВАЗ-2112.

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Авария случилась в 12 часов 21.12.2016 года.

Дежурный ЕДДС сообщил о том, что на 77-м километре автодороги Киров - Омутнинск произошло столкновение автомобилей ВАЗ 2112 и Scania.

Легковушка получила серьезные повреждения кузова.

Грузовик вылетел в кювет, у фуры смят левый бампер.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания», под управлением 61-летнего водителя. В результате происшествия 19-летний молодой человек-пассажир автомобиля ВАЗ-211240 получил травмы (не госпитализирован)..

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 6 человек и 3 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области