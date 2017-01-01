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Новости / Происшествия

В Малмыжском районе столкнулись два легковых автомобиля.

Сегодня, 09:39 | Просмотров: 113 | Версия для печати
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Авария случилась около 14 часов 31.12.2016 года.
 
На 286 километре автодороги Киров - Вятские Поляны произошло столкновение автомобилей ВАЗ-111730 и ВАЗ-21093.
 
Причины ДТП уточняются.
 
 
 
 
 
В Малмыжском районе столкнулись два легковых автомобиля. В Малмыжском районе столкнулись два легковых автомобиля. В Малмыжском районе столкнулись два легковых автомобиля.
 
 
 
 
В аварии есть пострадавшие.
 
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 5 человек и 3 единицы техники.
 
 
фото ГУ МЧС по Кировской области


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