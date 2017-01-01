В Малмыжском районе столкнулись два легковых автомобиля.

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Авария случилась около 14 часов 31.12.2016 года.

На 286 километре автодороги Киров - Вятские Поляны произошло столкновение автомобилей ВАЗ-111730 и ВАЗ-21093.

Причины ДТП уточняются.

В аварии есть пострадавшие.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 5 человек и 3 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области