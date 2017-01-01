Первые пожары в новогоднюю ночь.

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В новогодний вечер один из пожаров произошел в Кирове в 21:13 на улице Дзержинского.

В подъезде многоквартирного дома загорелась мусоросборочная камера. В результате обгорели стены камеры и мусор на площади 1,5 квадратных метра.

Примерно в то же время еще пожар случился в Белохолуницком районе. На улице Елочной загорелся частный жилой дом.

Огонь уничтожил крышу дома, тажке обгорели стены ограды снаружи на площади 10 квадратных метров.

Один из первых пожаров нового года произошел в Кирове. В 00:34 в д. Большая Гора загорелась частная баня.

В результате сгорел тамбур, обгорела обрешетка крыши, стены изнутри и снаружи на площади. Для тушения пожара привлекались 23 человека и 6 единиц техники от МЧС.

А спустя час также в Кирове заполыхали хозпостройки на улице Орловской. В результате обгорели стены внутри на площади 15 м2.

Для тушения пожара привлекались 8 человек и 2 единицы техники от МЧС.

фото ГУ МЧС по Кировской области