20-летнюю кировчанку задержали в Москве за мошенничество.

Поделиться новостью:

20-летнюю уроженка Кировской области подозревается в мошенничестве с квартирой.

Ее жертвой стала 24-летняя девушка, которая приехала в столицу из другого региона и искала подходящее жилье.

В интернете пострадавшая нашла подходящее объявление о сдаче жилья и позвонила по указанному телефону. Лжехозяйка квартиры сообщила, что очень спешит, не может показать квартиру и предложила девушке прямо на месте в обмен на расписку передать плату за месяц и получить ключи.

Потерпевшая согласилась.

Девушки встретились. Лжехозяйка квартиры получила 17 тысяч рублей предоплаты и быстро скрылась.

Обман вскрылся, когда пострадавшая обнаружила, что ключи к замку квартиры не подходят. Девушка обратилась в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую.

Есть все основания предполагать, что девушка может быть причастна к совершению аналогичных противоправных деяний.

фото 77.мвд.рф