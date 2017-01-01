20-летнюю кировчанку задержали в Москве за мошенничество.
Сегодня, 10:19 | Просмотров: 117 | Версия для печати
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20-летнюю уроженка Кировской области подозревается в мошенничестве с квартирой.
Ее жертвой стала 24-летняя девушка, которая приехала в столицу из другого региона и искала подходящее жилье.
В интернете пострадавшая нашла подходящее объявление о сдаче жилья и позвонила по указанному телефону. Лжехозяйка квартиры сообщила, что очень спешит, не может показать квартиру и предложила девушке прямо на месте в обмен на расписку передать плату за месяц и получить ключи.
Потерпевшая согласилась.
Девушки встретились. Лжехозяйка квартиры получила 17 тысяч рублей предоплаты и быстро скрылась.
Обман вскрылся, когда пострадавшая обнаружила, что ключи к замку квартиры не подходят. Девушка обратилась в полицию.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую.
Есть все основания предполагать, что девушка может быть причастна к совершению аналогичных противоправных деяний.
фото 77.мвд.рф
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