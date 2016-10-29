В Котельниче 6 человек тушили автомобиль "Kia Rio".
Вчера, 10:49 | Просмотров: 303 | Версия для печати
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ЧП произошло около восьми часов утра 14.01.2017 года.
В г. Котельнич на улице Полоса отвода во время стоянки загорелся автомобиль "Kia Rio".
Источник возгорания находился в моторном отсеке.
Пламя быстро охватило все оборудование и перешло в салон.
В результате иномарка сильно пострадала от огня.
Моторный отсек и передняя часть салона автомобиля выгорели почти полностью. Информации о пострадавших нет.
Обстоятельства ЧП уточняются.
Для тушения пожара привлекались 6 человек и 2 единицы техники.
фото ГУ МЧС по Кировской области
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