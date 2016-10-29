В Котельниче 6 человек тушили автомобиль "Kia Rio".

Поделиться новостью:

ЧП произошло около восьми часов утра 14.01.2017 года.

В г. Котельнич на улице Полоса отвода во время стоянки загорелся автомобиль "Kia Rio".

Источник возгорания находился в моторном отсеке.

Пламя быстро охватило все оборудование и перешло в салон.

В результате иномарка сильно пострадала от огня.

Моторный отсек и передняя часть салона автомобиля выгорели почти полностью. Информации о пострадавших нет.

Обстоятельства ЧП уточняются.

Для тушения пожара привлекались 6 человек и 2 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области