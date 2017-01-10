Продление запрета на торговлю спиртосодержащей жидкостью
Сегодня, 13:33 | Просмотров: 86 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Напомним, Главным государственным санитарным врачом РФ было принято постановление от 23 декабря 2016 года «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией». В соответствии с ним предприятия торговли и индивидуальные предприниматели приостановили данный вид деятельности на 30 суток.
Как сообщили в министерстве развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области, в рамках реализации постановления Роспотребнадзором совместно с органами власти и УМВД был организован комплекс мероприятий. Из оборота изъято более 2000 литров спиртосодержащей непищевой продукции. Произошло значительное снижение количества случаев отравлений от алкоголя и алкогольных суррогатов в период новогодних праздников.
Аналогичный положительный эффект был достигнут во всех регионах Российской Федерации. В связи с этим Федеральная служба Роспотребнадзора подготовила предложение о продлении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции на 60 дней. Предложение поддержал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
В соответствии с поручением Правительства подготовлено постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2017 года № 7 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией», которое будет зарегистрировано в установленном законом порядке.
Министерство развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области просит хозяйствующие субъекты в сфере торговли обратить внимание на предстоящие изменения.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|
Реклама
Похожие новости:
05.09.2016