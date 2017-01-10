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Новости / Происшествия

Продление запрета на торговлю спиртосодержащей жидкостью

Сегодня, 13:33 | Просмотров: 86 | Версия для печати
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Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией может быть приостановлена еще на 60 дней.
                                                                          
Напомним, Главным государственным санитарным врачом РФ было принято постановление от 23 декабря 2016 года «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией». В соответствии с ним предприятия торговли и индивидуальные предприниматели приостановили данный вид деятельности на 30 суток.

Как сообщили в министерстве развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области, в рамках реализации постановления Роспотребнадзором совместно с органами власти и УМВД был организован комплекс мероприятий. Из оборота изъято более 2000 литров спиртосодержащей непищевой продукции. Произошло значительное снижение количества случаев отравлений от алкоголя и алкогольных суррогатов в период новогодних праздников.

Аналогичный положительный эффект был достигнут во всех регионах Российской Федерации. В связи с этим Федеральная служба Роспотребнадзора подготовила предложение о продлении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции на 60 дней. Предложение поддержал Председатель Правительства РФ  Дмитрий Медведев.

В соответствии с поручением Правительства подготовлено постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2017 года № 7 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией», которое будет зарегистрировано в установленном законом порядке.

Министерство развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области просит хозяйствующие субъекты в сфере торговли обратить внимание на предстоящие изменения. 


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