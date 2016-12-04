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Новости / Происшествия

В Омутнинске 14 человек тушили жилой дом.

4 февраля 2017 11:27 | Просмотров: 269 | Версия для печати
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ЧП произошло ранним утром 04.02.2017 года.
 
В г. Омутнинск на улице Дрелевского загорелась квартира в одноэтажном деревянном доме. Огонь быстро распространился по дому.
 
Прибывшие на место происшествия пожарные не допустили распространения огня на соседние строения. Но сам дом отстоять не удалось.
 
Сгорела крыша, обгорели стены изнутри по всей площади. В огне погибли два человека, проживавших в доме: мужчина-инвалид и женщина. Еще одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.
 
 
 
 
 
В Омутнинске 14 человек тушили жилой дом. В Омутнинске 14 человек тушили жилой дом. В Омутнинске 14 человек тушили жилой дом.
 
 
 
 
 
 
Причины пожара устанавливаются. Для ликвидации последствий пожара привлекались 14 человек и 5 единиц техники.
 
И похожее ЧП произошло около 22 часов 3 февраля в Нолинске. Произошел пожар в квартире дома на улице Фрунзе. В результате обгорели деревянная входная дверь внутри на площади 2 кв.м и стены квартиры.
 
Причины происшествия выясняются.
 
фото ГУ МЧС по Кировской области


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