Бойцы Росгвардии задержали группу молодых людей, угнавших автомобиль.

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Ночью 5 апреля на улице 4-й Северный переулок в городе Кирове патрульные увидели автомобиль ВАЗ-2115, который двигался рывками и вилял из стороны в сторону.

В салоне автомобиля находились четверо молодых людей и одна девушка.

Заметив сотрудников полиции Росгвардии, компания попыталась сбежать. Но патрульные сумели поймать всех беглецов.

При досмотре автомобиля выяснилось, что замок зажигания разобран. Документов на транспортное средство у молодых людей не оказалось.

Угонщики были переданы службе ПДН для дальнейшего разбирательства.

по информации ФГКУ «УВО ВНГ России по Кировской области»