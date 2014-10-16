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Нововведение в правилах дорожного движения

Вчера, 18:00 | Просмотров: 205 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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На автомобилях вновь появился знак "Шипы". И это не единственное нововведение в правилах Дорожного движения. К чему еще быть готовым кировским водителям?

4 апреля вступили в силу изменения правил дорожного движения. Если раньше скорость движения мотоцикла на автомагистрали составляла 90 км/ч, то сейчас можно разогнаться до 110. А вот новичкам теперь нельзя брать на буксир другие транспортные средства. За это грозит штраф - 500 рублей.

Нововведение в правилах дорожного движенияЕКАТЕРИНА ГВОЗДЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ДПС И ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Начинающим водителям мопедов, мотоциклов запрещено перевозить пассажиров. За это штраф - 500 рублей. Напомню, что начинающий водитель - это тот, кто имеет стаж вождения менее двух лет».

Нововведения коснулись и опознавательных знаков. Введены двенадцать новых: начинающий водитель, перевозка детей, глухой водитель, шипы и другие. За их отсутствие водителей пока не штрафуют, а лишь предупреждают. Что касается оплаты штрафов кировчанами, то на сегодня почти 500 должников имеют свыше десяти постановлений.

Нововведение в правилах дорожного движенияЮЛИЯ СКОПИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФССП РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Только в текущем году к этим гражданам применены меры принудительного исполнения в виде наложения ареста на имущество. Этим гражданам ограничивается выезд из Российской Федерации».

Сотрудники Госавтоинспекции активно сотрудничают с судебными приставами. В совместных рейдах проверено более тысячи водителей. 11 апреля сотрудники ДПС остановили автомобиль Фольксваген, водитель которого имел 34 неоплаченных штрафа ГИБДД на общую сумму 19 тысяч рублей.

ЕКАТЕРИНА ГВОЗДЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ДПС И ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«О данном факте сообщили в службу судебных приставов. Они применили принудительную меру - арест транспортного средства. Еще сотрудники ДПС составили административные материалы за неуплату штрафов. В суде назначили штрафы в двойном размере».

Взаимодействие Госавтоинспекции и служебных приставов будет продолжаться на постоянной основе. Напомним, что уже больше года действует услуга "дисконт". Если вы оплачиваете штраф в первые 20 дней, то действует скидка - 50 процентов. Благодаря этой услуге взыскаемость значительно выросла.


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