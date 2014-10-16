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На автомобилях вновь появился знак "Шипы". И это не единственное нововведение в правилах Дорожного движения. К чему еще быть готовым кировским водителям?4 апреля вступили в силу изменения правил дорожного движения. Если раньше скорость движения мотоцикла на автомагистрали составляла 90 км/ч, то сейчас можно разогнаться до 110. А вот новичкам теперь нельзя брать на буксир другие транспортные средства. За это грозит штраф - 500 рублей.Нововведения коснулись и опознавательных знаков. Введены двенадцать новых: начинающий водитель, перевозка детей, глухой водитель, шипы и другие. За их отсутствие водителей пока не штрафуют, а лишь предупреждают. Что касается оплаты штрафов кировчанами, то на сегодня почти 500 должников имеют свыше десяти постановлений.Сотрудники Госавтоинспекции активно сотрудничают с судебными приставами. В совместных рейдах проверено более тысячи водителей. 11 апреля сотрудники ДПС остановили автомобиль Фольксваген, водитель которого имел 34 неоплаченных штрафа ГИБДД на общую сумму 19 тысяч рублей.Взаимодействие Госавтоинспекции и служебных приставов будет продолжаться на постоянной основе. Напомним, что уже больше года действует услуга "дисконт". Если вы оплачиваете штраф в первые 20 дней, то действует скидка - 50 процентов. Благодаря этой услуге взыскаемость значительно выросла.