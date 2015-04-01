В Кирове ранее судимый юноша отнял у прохожего электронную сигарету
Сегодня, 17:25 | Просмотров: 124 | Версия для печати
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Оперативный дежурный направил по адресу наряд вневедомственной охраны Росгвардии.
По горячим следам на Октябрьском проспекте, 1 молодой человек, похожий по приметам, был задержан. 18-летний неработающий, ранее судимый житель поселка Лянгасово, ходе беседы с правоохранителями признался в содеянном и сообщил, что электронную сигарету сдал в ломбард.
Возбуждено уголовное дело по ст.161 ч 1 УК РФ (грабеж).
По информации ФГКУ «УВО ВНГ России по Кировской области»
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