В Кирове ранее судимый юноша отнял у прохожего электронную сигарету

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14 апреля 17-летнего жителя города Кирова сообщил в полицию о том, что на ул. Уральской неизвестный молодой человек отобрал у него электронную сигарету стоимостью 6 тыс. рублей.Оперативный дежурный направил по адресу наряд вневедомственной охраны Росгвардии.По горячим следам на Октябрьском проспекте, 1 молодой человек, похожий по приметам, был задержан. 18-летний неработающий, ранее судимый житель поселка Лянгасово, ходе беседы с правоохранителями признался в содеянном и сообщил, что электронную сигарету сдал в ломбард.Возбуждено уголовное дело по ст.161 ч 1 УК РФ (грабеж).По информации ФГКУ «УВО ВНГ России по Кировской области»