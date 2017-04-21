В Кировской области за сутки "снежного" коллапса инспекторы ГИБДД оказали помощь более сотни водителей.
Сегодня, 10:46 | Просмотров: 60 | Версия для печати
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С 20 апреля личный состав ГИБДД Кирова и области несет службу в усиленном режиме.
Начальники подразделений Госавтоинспекции области лично контролируют ситуацию на автодорогах. Автоинспекторы помогают водителям: вызывают спецтехнику, сопровождают до мест отдыха и ночлега.
За сутки "снежного" коллапса сотрудники ГИБДД вытащили из кюветов сотни транспортных средств.
В Яранском и Мурашинском районах инспекторы ДПС пробирались сквозь сугробы к автомобилям "Зил" и «Уаз-Патриот», съехавшим в кювет.
В Нолинском районе сотрудники ГИБДД оказали помощь пассажирам и помогли вытащить из снега автобус.
В Куменском и Котельничском районах полицейские формировали колонны в условиях ограниченной видимости.
Напомним, что наряды ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.
При затруднительной ситуации водители и пешеходы могут обратиться к ближайшему наряду ДПС или позвонить в дежурную часть ГИБДД по тел.: 58-88-88 либо по телефону единой службы спасения 112.
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