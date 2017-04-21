В Кировской области за сутки "снежного" коллапса инспекторы ГИБДД оказали помощь более сотни водителей.

Поделиться новостью:

С 20 апреля личный состав ГИБДД Кирова и области несет службу в усиленном режиме.

Начальники подразделений Госавтоинспекции области лично контролируют ситуацию на автодорогах. Автоинспекторы помогают водителям: вызывают спецтехнику, сопровождают до мест отдыха и ночлега.

За сутки "снежного" коллапса сотрудники ГИБДД вытащили из кюветов сотни транспортных средств.

В Яранском и Мурашинском районах инспекторы ДПС пробирались сквозь сугробы к автомобилям "Зил" и «Уаз-Патриот», съехавшим в кювет.

В Нолинском районе сотрудники ГИБДД оказали помощь пассажирам и помогли вытащить из снега автобус.

В Куменском и Котельничском районах полицейские формировали колонны в условиях ограниченной видимости.

Напомним, что наряды ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.

При затруднительной ситуации водители и пешеходы могут обратиться к ближайшему наряду ДПС или позвонить в дежурную часть ГИБДД по тел.: 58-88-88 либо по телефону единой службы спасения 112.