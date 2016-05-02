В Вятскополянском районе иномарка врезалась в КАМАЗ: два человека погибли.

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Страшное ДТП произошло утром 23 июня.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области, авария случилась в 10:45.

На третьем километре трассы Вятские Поляны-Сосновка автомобиль "Тойота Раф-4» врезался в КАМАЗ.

Иномарка превратилась в груду металла.

В результате аварии 61-летний водитель иномарки и его 57-летняя пассажирка погибли. 37-летний водитель большегруза получил травмы и был доставлен в больницу.

По информации очевидцев ДТП, в аварии погиб коммерческий директор вятскополянского завода с супругой.

По факту ДТП проводится проверка.

фото ГУ МЧС по Кировской области, vp43.ru