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Новости / Происшествия

В Вятскополянском районе иномарка врезалась в КАМАЗ: два человека погибли.

Вчера, 18:03 | Просмотров: 1656 | Версия для печати
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Страшное ДТП произошло утром 23 июня.
 
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области, авария случилась в 10:45.
 
На третьем километре трассы Вятские Поляны-Сосновка автомобиль "Тойота Раф-4» врезался в КАМАЗ.
 
Иномарка превратилась в груду металла.
 
 
 
 
 
В Вятскополянском районе иномарка врезалась в КАМАЗ: два человека погибли. В Вятскополянском районе иномарка врезалась в КАМАЗ: два человека погибли. В Вятскополянском районе иномарка врезалась в КАМАЗ: два человека погибли. В Вятскополянском районе иномарка врезалась в КАМАЗ: два человека погибли.
 
 
 
 
 
В результате аварии 61-летний водитель иномарки и его 57-летняя пассажирка погибли. 37-летний водитель большегруза получил травмы и был доставлен в больницу.
 
По информации очевидцев ДТП, в аварии погиб коммерческий директор вятскополянского завода с супругой.
 
По факту ДТП проводится проверка.
 
фото ГУ МЧС по Кировской области, vp43.ru


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