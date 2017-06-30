В Кирово-Чепецкой ИК-5 двое осужденных попытались подкупить охранника.
Сегодня, 09:04 | Просмотров: 124 | Версия для печати
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По версии следствия, в мае 2017 года один из осужденных, отбывающий наказание в ИК-5 УФСИН России по Кировской области, решил обеспечить себе перевод на облегченные условия отбывания наказания и добиться УДО.
За помощью в решении вопроса он обратился к другому осужденному, которого попросил "договориться" с одним из сотрудников колонии. За посредничество ему было обещано 10 тысяч рублей.
На предложение второй осужденный согласился и попытался передать взятку сотруднику ИК в сумме 25 тысяч рублей.
Сотрудник УФСИН деньги не принял.
Осужденные решили пойти другим путем и попробовали реализовать задуманное через сестру посредника.
Последняя перевела на банковскую карту сотрудника ИК 25 тысяч рублей. Но принять деньги сотрудник УФСИН вновь отказался и сообщил "куда следует".
Расследование продолжается.
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