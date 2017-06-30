ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

30 июня 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.3862
EURO: 67.8072
Погода в городе Кирове:
днём:  +15...+17°C
вечером:  +11...+13°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Кирово-Чепецкой ИК-5 двое осужденных попытались подкупить охранника.

Сегодня, 09:04 | Просмотров: 124 | Версия для печати
Поделиться новостью:
По версии следствия, в мае 2017 года один из осужденных, отбывающий наказание в ИК-5 УФСИН России по Кировской области, решил обеспечить себе перевод на облегченные условия отбывания наказания и добиться УДО.
 
За помощью в решении вопроса он обратился к другому осужденному, которого попросил "договориться" с одним из сотрудников колонии. За посредничество ему было обещано 10 тысяч рублей.
 
На предложение второй осужденный согласился и попытался передать взятку сотруднику ИК в сумме 25 тысяч рублей.
 
Сотрудник УФСИН деньги не принял.
 
Осужденные решили пойти другим путем и попробовали реализовать задуманное через сестру посредника.
 
Последняя перевела на банковскую карту сотрудника ИК 25 тысяч рублей. Но принять деньги сотрудник УФСИН вновь отказался и сообщил "куда следует".
 
Расследование продолжается.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Жительница п. Свеча при покупке турпутевки лишилась 66 тысяч рублей.

10:37 30.06.2017


Жительница п. Свеча при покупке турпутевки лишилась 66 тысяч рублей.

В Кирово-Чепецкой ИК-5 двое осужденных попытались подкупить охранника.

9:04 30.06.2017


В Кирово-Чепецкой ИК-5 двое осужденных попытались подкупить охранника.

В Верхнекамском районе из колонии сбежал осужденный.

8:49 30.06.2017


В Верхнекамском районе из колонии сбежал осужденный.

Жительница Кирова стала жертвой мошенников при покупке авиабилетов.

17:19 29.06.2017


Жительница Кирова стала жертвой мошенников при покупке авиабилетов.

В Кирове задержали мошенника-гастролера из Новороссийска.

17:13 29.06.2017


В Кирове задержали мошенника-гастролера из Новороссийска.

В Котельничском районе сгорели два частных дома.

16:59 29.06.2017


В Котельничском районе сгорели два частных дома.

Житель Кирова погасил долг по алиментам только после ареста личного автомобиля.

16:51 29.06.2017


Житель Кирова погасил долг по алиментам только после ареста личного автомобиля.

Все новости

Вести. Кировская область

На перекрестке улиц Калинина и Попова изменили режим работы светофоров

15:26 30.06.2017


На перекрестке улиц Калинина и Попова изменили режим работы светофоров

В Кирове и области проходит операция "Мак-2017"

15:21 30.06.2017


В Кирове и области проходит операция "Мак-2017"

Коммунальщики начали подготовку к новому отопительному сезону

15:19 30.06.2017


Коммунальщики начали подготовку к новому отопительному сезону

Работа дорожников обсуждалась в администрации города

15:17 30.06.2017


Работа дорожников обсуждалась в администрации города

Проект благоустройства парка у дворца творчества Мемориал "Солнечный город"

11:00 30.06.2017


Проект благоустройства парка у дворца творчества Мемориал "Солнечный город"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Бывший сотрудник ИК-3 кировского УФСИН предстанет перед судом.

15.06.2017


Бывший сотрудник ИК-3 кировского УФСИН предстанет перед судом.

Сотрудник кировского УФСИН помог сбежать осужденному.

03.02.2016


Сотрудник кировского УФСИН помог сбежать осужденному.

Сотрудник кировского УФСИН попался на взятке.

21.01.2017


Сотрудник кировского УФСИН попался на взятке.

Бывшего сотрудника УФСИН поймали на взятке.

31.03.2017


Бывшего сотрудника УФСИН поймали на взятке.

В Верхнекамском районе из колонии сбежал осужденный.

30.06.2017


В Верхнекамском районе из колонии сбежал осужденный.

В ИК-27 УФСИН России Кировской области провели обряд венчания.

06.12.2014


В ИК-27 УФСИН России Кировской области провели обряд венчания.

Популярные новости

В Вятскополянском районе иномарка врезалась в КАМАЗ: два человека погибли.

23.06.2017


В Вятскополянском районе иномарка врезалась в КАМАЗ: два человека погибли.

В Кирове лесовоз врезался в иномарку: один человек погиб, двое травмированы (ВИДЕО).

21.06.2017


В Кирове лесовоз врезался в иномарку: один человек погиб, двое травмированы (ВИДЕО).

В Кирове «грунтовки» в жилых микрорайонах планируют отремонтировать в 2018 году.

24.06.2017


В Кирове «грунтовки» в жилых микрорайонах планируют отремонтировать в 2018 году.

В Котельничском районе из ревности застрелили 32-летнего мужчину.

19.06.2017


В Котельничском районе из ревности застрелили 32-летнего мужчину.

Киров посетила заместитель Министра здравоохранения России Татьяна Яковлева

21.06.2017


Киров посетила заместитель Министра здравоохранения России Татьяна Яковлева

В Кирове объявлено метеопредупреждение.

21.06.2017


В Кирове объявлено метеопредупреждение.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх