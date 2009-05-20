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В Кировской области возросло количество угонов автомобилей. Только в этом году зарегистрировано более 160 случаев.Это всего лишь демонстрация, а не настоящее задержание преступника. Сотрудники Росгвардии показывают, насколько быстро реагирует их группа на сигнал о взломе. Ситуация для обычного кировского гаража нетипичная. Многие автовладельцы ошибочно полагают, что под замком их автомобили в безопасности. А вот владелец гаража теперь спокоен на сто процентов. Ранее он уже сталкивался с кражами, но теперь его имущество под охраной структуры.За текущий год сотрудниками вневедомственной охраны было выявлено около трехсот правонарушений, связанных с авто и велотранспортом. Раскрыто 36 угонов, заведено 15 уголовных дел и задержан 51 злоумышленник. При этом статистика показывает, что разницы у угонщиков нет предпочтений к маркам и моделям автомобилей. В опасности любая машина, из-за высокого спроса на подержанные запчасти.