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В Кировской области возросло количество угонов автомобилей

Вчера, 15:14 | Просмотров: 146 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Кировской области возросло количество угонов автомобилей. Только в этом году зарегистрировано более 160 случаев.

- Внимание это Росгвардия. К стене. Ноги шире.

Это всего лишь демонстрация, а не настоящее задержание преступника. Сотрудники Росгвардии показывают, насколько быстро реагирует их группа на сигнал о взломе. Ситуация для обычного кировского гаража нетипичная. Многие автовладельцы ошибочно полагают, что под замком их автомобили в безопасности. А вот владелец гаража теперь спокоен на сто процентов. Ранее он уже сталкивался с кражами, но теперь его имущество под охраной структуры.

В Кировской области возросло количество угонов автомобилейВЛАДИМИР СИДОРОВ, АВТОВЛАДЕЛЕЦ:
«Устанавливается сигнализация как в машину, как в гараж. Ну а у меня еще две дополнительные заблокированные квартиры, и дача. То есть я давно работаю с вневедомственной охраной».

За текущий год сотрудниками вневедомственной охраны было выявлено около трехсот правонарушений, связанных с авто и велотранспортом. Раскрыто 36 угонов, заведено 15 уголовных дел и задержан 51 злоумышленник. При этом статистика показывает, что разницы у угонщиков нет предпочтений к маркам и моделям автомобилей. В опасности любая машина, из-за высокого спроса на подержанные запчасти.

В Кировской области возросло количество угонов автомобилейАНЖЕЛА ШАКЛЕИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ВЭИТСОИБ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня рост стоимости запчастей снова оживил сферу деятельности преступников. В итоге, чаще всего автомобили угоняют под разбор. За 8 месяцев текущего года по данным ИЦ УМВД по Кировской области зарегистрировано 159 угонов машин, из них 118 эпизодов раскрыто, но это не значит, что автомобиль вернули владельцу в сохранности».

В Кировской области возросло количество угонов автомобилейЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Дорогие сигнализации и платные охраняемые парковки — удовольствие не для каждого, многие водители оставляют машины прямо у подъезда своего дома. Однако и в этом случае можно обезопасить свой автомобиль от угона, выполняя простые правила. Во-первых нельзя оставлять автомобиль с открытыми окнами и дверями, нельзя оставлять на приборной панели и сидениях автомобиля ценные вещи, привлекающие внимание. Ну и конечно, самое очевидное, даже если у вас в машине остается пассажир, а вы покидаете салон всего на пару минут — не оставляйте ключи в замке зажигания».


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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