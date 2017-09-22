В Кирове водитель ВАЗ-2112 сбил на пешеходном переходу женщину с ребенком.
Сегодня, 11:08 | Просмотров: 622 | Версия для печати
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ДТП произошло в 18 часов 21.09.2017 года.
На улице Горького, напротив дома № 61, по предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» при повороте направо совершил наезд на 26-летнюю женщину и 7-летнюю девочку. Они переходили дорогу по обозначенному дорожными знаками регулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия пешеходы получили травмы (не госпитализированы).
Еще один пешеход в тот же день пострадал в п. Дороничи. Утром на улице Центральной, напротив дома № 8, по предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля «Хендай» при движении задним ходом совершил наезд на 58-летнюю женщину.
Пенсионерка получила травмы (не госпитализирована).
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