В Арбажском районе ВАЗ-21103 врезался в иномарку.
Сегодня, 11:23 | Просмотров: 47 | Версия для печати
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ДТП произошло утром 25.09.2017 года.
На шестом километре автодороги «Вятка» - подъезд к п. Арбаж, по предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля ВАЗ-21103 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
Здесь произошло столкновение с автомобилем «Тойота Хайлюкс», под управлением 62-летнего водителя.
В результате происшествия водитель ВАЗа получил травмы и был госпитализирован.
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