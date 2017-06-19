В Арбажском районе ВАЗ-21103 врезался в иномарку.

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ДТП произошло утром 25.09.2017 года.

На шестом километре автодороги «Вятка» - подъезд к п. Арбаж, по предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля ВАЗ-21103 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Здесь произошло столкновение с автомобилем «Тойота Хайлюкс», под управлением 62-летнего водителя.

В результате происшествия водитель ВАЗа получил травмы и был госпитализирован.