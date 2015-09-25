В Кирове студент на "Мерседесе" врезался в «Мицубиси Аутлендер».
Сегодня, 13:27 | Просмотров: 354 | Версия для печати
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Авария произошла в 17 часов 26.09.2017 года.
На улице Комсомольской напротив дома № 40/В, по предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» на регулируемом перекрестке при повороте налево не убедился в безопасности, не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю «Мицубиси Аутлендер», под управлением 45-летнего водителя, и совершил с ним столкновение.
В результате происшествия водитель автомобиля «Мицубиси Аутлендер», а также два его пассажира (женщины 43 и 62 лет) получили травмы.
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