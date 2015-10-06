В Куменском районе в кювет улетела иномарка: водитель погиб.

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ДТП произошло около восьми утра 03.10.2017 года.

На 67-ом километре автодороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны, по предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Мицубиси Каризма» не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате происшествия водитель автомобиля погиб, два его пассажира (молодые люди 17 и 18 лет) получили травмы (не госпитализированы).