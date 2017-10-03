В Кирове задержаны двое мужчин, подозреваемых в совершении грабежа.
Сегодня, 15:47 | Просмотров: 26 | Версия для печати
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Инцидент произошел 8 октября 2017 года.
Ранним утром утра наряд вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал улицу Баумана в Заречной части города Кирова. Полицейские обратили внимание на двух граждан, которые, клонившись над лежащим человеком и обыскивали его карманы.
Увидев патрульный автомобиль, мужчины попытались скрыться, но были задержаны.
В разговоре с росгвардейцами правонарушители признались, что избили неизвестного мужчину и отобрали у него кошелек с деньгами. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, похищенные вещи были изъяты.
Потерпевший передан бригаде «скорой помощи». В отношении задержанных, ранее судимых граждан г. Кирова, возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч.2 УК РФ (грабеж).
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