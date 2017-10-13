Количество пострадавших при обрушении строительных лесов на резервуаре АО «Транснефть-Прикамье» в Уржумском районе достигло 20 человек.
Сегодня, 15:54 | Просмотров: 45 | Версия для печати
Поделиться новостью:
В селе Лазарево днем 13 октября при проведении ремонтных работ на резервуаре нефтеперегонной станции АО «Транснефть-Прикамье» рухнули строительные леса.
По предварительным данным, пострадали 20 человек. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Уржумскую ЦРБ. Возможно, несколько человек будут доставлены вертолетом санавиации в больницы Кирова.
В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.
Станция, расположенная близ села Лазарева Уржумского района Кировской области, была введена в эксплуатацию 30 января 1981 года для транзитной перекачки сибирской нефти по магистральному нефтепроводу Сургут — Полоцк.
ЛПДС "Лазарево" обслуживает более 120 километров нефтепроводов, занимается транспортировкой нефти по магистральным нефтепроводам Сургут — Полоцк и Холмогоры — Клин.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
13.10.2017