Количество пострадавших при обрушении строительных лесов на резервуаре АО «Транснефть-Прикамье» в Уржумском районе достигло 20 человек.

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В селе Лазарево днем 13 октября при проведении ремонтных работ на резервуаре нефтеперегонной станции АО «Транснефть-Прикамье» рухнули строительные леса.

По предварительным данным, пострадали 20 человек. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Уржумскую ЦРБ. Возможно, несколько человек будут доставлены вертолетом санавиации в больницы Кирова.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Станция, расположенная близ села Лазарева Уржумского района Кировской области, была введена в эксплуатацию 30 января 1981 года для транзитной перекачки сибирской нефти по магистральному нефтепроводу Сургут — Полоцк.

ЛПДС "Лазарево" обслуживает более 120 километров нефтепроводов, занимается транспортировкой нефти по магистральным нефтепроводам Сургут — Полоцк и Холмогоры — Клин.