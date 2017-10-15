В Кирове водитель такси сбил двух инспекторов ГИБДД.

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ЧП произошло около полуночи 15 октября 2017 года.

Сначала на перекрестке улиц Московская и Производственная столкнулись три автомобиля. Для выяснения обстоятельств ДТП на место происшествия прибыли несколько патрульных экипажей ДПС.

Спустя несколько минут, когда инспекторы приступили к работе на проезжей части, на перекресток на большой скорости выехало такси. Судя по всему, из-за ненастной погоды водитель не заметил находившихся на дороге людей и сбил сразу двух полицейских.

Удар был настолько сильным, что оба инспектора отлетели от места ДТП на насколько метров. Оба мужчины получили тяжелые травмы и были доставлены в реанимацию.

Водитель такси также был травмирован. Известно, что он работал на арендованном "Рено Логан".

Обстоятельства ДТП выясняются.



фото vk.com/kirovdps, vk.com/zlo43