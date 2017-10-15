В Кирове водитель такси сбил двух инспекторов ГИБДД.
Вчера, 09:40 | Просмотров: 987 | Версия для печати
Поделиться новостью:
ЧП произошло около полуночи 15 октября 2017 года.
Сначала на перекрестке улиц Московская и Производственная столкнулись три автомобиля. Для выяснения обстоятельств ДТП на место происшествия прибыли несколько патрульных экипажей ДПС.
Спустя несколько минут, когда инспекторы приступили к работе на проезжей части, на перекресток на большой скорости выехало такси. Судя по всему, из-за ненастной погоды водитель не заметил находившихся на дороге людей и сбил сразу двух полицейских.
Удар был настолько сильным, что оба инспектора отлетели от места ДТП на насколько метров. Оба мужчины получили тяжелые травмы и были доставлены в реанимацию.
Водитель такси также был травмирован. Известно, что он работал на арендованном "Рено Логан".
Обстоятельства ДТП выясняются.
фото vk.com/kirovdps, vk.com/zlo43
фото vk.com/kirovdps, vk.com/zlo43
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
15.10.2017