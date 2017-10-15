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Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.

Вчера, 09:49 | Просмотров: 989 | Версия для печати
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Напомним, ДТП произошло 14 октября в 23 часа 56 минут в г. Кирове.
 
Водитель такси совершил наезд на двух инспекторов ДПС, работавших на месте ДТП и производивших замеры на проезжей части.
 
Как сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области, инспекторы находились на проезжей части в светоотражающих жилетах. Рядом находился патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками.
 
Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.Водитель такси передвигался на большой скорости и не успел среагировать на находившихся на дороге людей.
 
В результате ДТП оба инспектора ДПС получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Спустя несколько часов один из инспекторов от полученных травм скончался в больнице.
 
Водитель автомобиля «Рено», 54-летний житель г. Кирова, также травмирован.
 
Следственными органами Следственного комитета России по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). В рамках расследования уголовного дела следователями СУ СКР по Кировской области будут всесторонне исследованы обстоятельства произошедшего. 
 
Руководство и личный состав УМВД России по Кировской области выразили соболезнования родным и близким лейтенанта полиции Кирилла Изместьева, инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по Кировской области, погибшего 15 октября 2017 года при выполнении служебных обязанностей в г. Кирове.
 
 
 
фото УМВД по Кировской области, vk.com/kirovdps, vk.com/zlo43


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