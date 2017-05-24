Благодаря бдительности полицейского кражу раскрыли по горячим следам
Вчера, 17:05 | Просмотров: 90 | Версия для печати
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Сотрудник позвонил на пульт вневедомственной охраны и сообщил о предполагаемом преступлении. Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно выехала по указанному адресу.
В результате поисковых мероприятий экипаж вневедомственной охраны совместно с сотрудником Росгвардии, который сообщил о подозрительной паре, задержал разыскиваемый автомобиль и мужчин, находящихся в нем. В ходе беседы со стражами правопорядка мужчины признались, что похитили металл и сдали в пункт приема чермета.
Сотрудники вневедомственной охраны установили и потерпевшего. Им оказался 64-летний житель этого же населенного пункта, который подтвердил, что у него пропало 48 кг чермета.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Задержанные, ранее судимые, 47-летний и 34-летний кировчане, переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ (кража).
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