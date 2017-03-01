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Главу администрации ждет штраф за нецелевое расходование средств

Сегодня, 15:58 | Просмотров: 117 | Версия для печати
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Законодательством предусмотрена обязанность муниципального образования создавать дорожный фонд, денежные средства которого предназначены исключительно для определенных целей в области осуществления дорожной деятельности.

В ходе проверки установлено, что в текущем году в дорожный фонд муниципалитета поступило около 100 тыс. рублей, предназначенных для оплаты заключенных муниципальных контрактов на содержание автодорог местного значения.

Однако, только часть целевых средств в сумме около 20 тыс. рублей была направлена на оплату услуг по заключенным муниципальным контрактам на сумму более 120 тыс. рублей.

Остальные средства дорожного фонда юыли израсходованы на оплату труда сотрудников администрации поселения и отчислений с нее (налог на доходы физических лиц, страховые взносы).

По факту выявленных нарушений прокурором района в отношении главы администрации Опытнопольского сельского поселения возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств), по результатам рассмотрения которого мировой судья Яранского района привлек должностное лицо к административной ответственности с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

По информации Прокуратуры Кировской области


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