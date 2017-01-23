В деле об ограблении ювелирного салона в Кирове появился первый подозреваемый.

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Утром 5 ноября 2017 года в полицию поступило сообщение об ограблении ювелирного магазина на Октябрьском проспекте, 78, города Кирова.

Преступление было совершено по "голливудскому" сценарию. Грабители пробили из подвала пол в одном из служебных помещений магазина и вынесли самые ценные ювелирные изделия.

По предварительной версии, ограбление готовилось более месяца. Магазин находился под охранной ЧОП, но преступники сумели обойти все системы сигнализации.

Камера видеонаблюдения зафиксировала одного из возможных участников преступной группы.

Приметы подозреваемого: на вид около 30 лет, рост около 180-185 см, худощавого телосложения. Был одет: светлые брюки, светлые туфли, на голове черная шапка с прорезями для глаз, может носить малиновую или черную куртку. При себе имел рюкзак черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении подозреваемых, просьба позвонить в полицию по телефону: 02 (102 с мобильного).

Добавим, что владельцы магазина объявили о вознаграждении в 500 тысяч рублей за информацию о грабителях.