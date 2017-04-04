В Кирове ищут очевидцев происшествия на улице Проезжей.
Сегодня, 15:22 | Просмотров: 160 | Версия для печати
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ЧП произошло в 7 часов утра 10.11.2017 года.
На улице Проезжей, напротив дома № 19, по предварительным данным, из дверей автобуса «ПАЗ» маршрута № 84 на проезжую часть выпал 67-летний мужчина.
В результате происшествия пассажир автобуса получил травмы и был госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка.
Очевидцев данного происшествия просят позвонить в ГИБДД по тел.: 58-88-88 или 02.
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