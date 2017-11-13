В СУ СКР по Кировской области начали доследственную проверку по факту травмирования мужчины в общественном транспорте.

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Напомним, инцидент произошел 10 ноября 2017 года.

В 7 часов на улице Проезжей города Кирова 67-летний мужчина выпал из салона автобуса маршрута № 84 на проезжую часть. ДТП произошло напротив дома № 19.

Мужчина был инвалидом 3 группы. Тем не менее это не мешало ему заниматься спортом. Многие кировчане знали пострадавшего как большого поклонника и пропагандиста велосипедного спорта. Почему мужчина не смог уберечься от тяжелых травм в результате падения из автобуса - должно установить следствие.

В результате происшествия мужчина был госпитализирован в реанимацию и спустя некоторое время скончался.

Следователи СУ СКР по Кировской области ищут очевидцев инцидента.

Если вы были свидетелем происшествия, просьба незамедлительно позвонить по телефонам: 8 (8332) 485-234 либо 8(8332) 485-238.

фото vk.com