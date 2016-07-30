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Новости / Происшествия

В Подосиновском районе "десятка" столкнулась с КАМАЗом.

Сегодня, 13:53 | Просмотров: 41 | Версия для печати
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ДТП произошло в 8 часов 15.11.2017 года.
 
На 5 километре автодороги Подосиновец-Луза, по предварительным данным, произошло столкновение попутных транспортных средств: автомобиля «Камаз» и автомобиля «ВАЗ-21103».
 
В результате происшествия был травмирован 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21103».
 
В ходе расследования выяснилось, что у молодого человека не было водительских прав.


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