В Куменском районе "девятка" врезалась в "МАЗ".
Вчера, 12:58 | Просмотров: 213 | Версия для печати
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ДТП произошло в 17 часов 17.11.2017 года.
На 38 километре автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны, по предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Маз-53366».
В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-2109» получил травмы и был госпитализирован.
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