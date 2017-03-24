После вмешательства прокуратуры 347 работникам АО "Русь" выплатили долги по зарплате.

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Основанием к проведению прокурорской проверки стали жалобы граждан о нарушении трудового закона.

347 работников предприятия не получили зарплату за август текущего года на общую сумму более 4,9 млн. рублей.

По результатам проверки юридическое лицо было оштрафовано на 30 тыс. рублей, руководителю предприятия объявлено предупреждение.

После вмешательства прокуратуры района задолженность по заработной плате перед работниками АО «Русь» была погашена.