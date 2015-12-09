В Кильмезском районе в кювет улетел "УАЗ".
Вчера, 17:28 | Просмотров: 169 | Версия для печати
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Авария случилась утром 23.11.2017 года.
На 114 километре автодороги Кырчаны-Нема-Кильмезь 58-летний водитель автомобиля «УАЗ» не справился с управлением и съехал с дороги. Автомобиль опрокинулся и перевернулся. В результате происшествия водитель получил травмы и был госпитализирован.
Еще один "УАЗ" оказался в кювете в Омутнинском районе.
Его 45-летний водитель при обгоне задел по касательной попутную фуру «Вольво», потерял управление и совершил опрокидывание.
В результате происшествия 28-летний пассажир автомобиля «УАЗ» получил травмы (не госпитализирован).
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