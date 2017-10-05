В Кирове разоблачили группу аферистов, занимавшуюся "автоподставами".

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В течение двух лет участники группы инсценировали ДТП для получения денежных выплат от страховых компаний.

Сценарий "автоподстав" был тщательно проработан.

Для ДТП использовались несколько дорогих иномарок, зарегистрированные на фирму, руководителем которой являлся один из участников группы. Автомобили были практически идентичны и имели схожие регистрационные номера.

В качестве исполнителя главной роли подыскивался владелец недорогой автомашины, который, якобы по своей вине, совершал ДТП. Водителя тщательно инструктировали, что говорить, и после удачной "операции" он получал денежное вознаграждение в размере 10-20 тысяч рублей.

Страховые выплаты, полученные по ОСАГО владельцем фирмы, значительно превосходили понесенный в результате мнимой аварии ущерб.

Некоторые детали переставлялись с одной иномарки на другую. К примеру, в одном случае, якобы была повреждена в результате ДТП коробка переключения передач, стоимостью более 1,5 млн. рублей. На самом деле, она была переставлена с другой автомашины.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются другие возможные эпизоды противоправной деятельности фигурантов уголовного дела.